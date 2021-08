Vladimir Brilinsky, ţinta unui atac josnic. Unelte dacice preţioase distruse cu flexul în semn de răzbunare FOTO

Un clip în care Vladimir Brilinsky, omul care a avut în grijă Sarmizegetusa Regia, este ameninţat, iar mai multe piese dacice sunt tăiate cu flexul şi aruncate într-un râu a fost publicat pe Youtube, cu titlul „Vladimir Brilinsky, trădătorul neamului românesc!”, sub un pseodonim.

Filmul conţine mai multe mesaje de ameninţare şi injurii adresate fostului administrator al Sarmizegetusei Regia, care însoţesc o serie de imagini cu acesta.

„Cu dedicaţie specială din partea detectoriştilor hunedoreni pentru trădătorul de neam şi de patrie, polonezul Vladimir Brilinsky. Trădătorii trebuie să plătească pentru abuzurile din justiţie, iar tu, Vladimire, eşti unul dintre ei! Vom distruge absolut tot, tot ce îţi este mai drag pe lumea asta, poate chiar mai drag decât familia şi prietenii”, scrie autorul clipului.



Secvenţele video arată cum sunt tăiate trei unelte dacice, iar ulterior bucăţile acestora sunt aruncate într-un râu.

„Sunt armele tale preferate: un falx dacic, o suliţă şi un cleşte pentru forjă, toate trei descoperite la un loc şi conservate în stare perfectă. Ne bucurăm că putem să-ţi oferim acest cadou, dar vor urma şi altele, probabil mult mai valoroase”, este mesajul de final al clipului.



Vladimir Brilinsky susţine că de-a lungul timpului a primit nenumărate ameninţări, de la persoane certate cu legea, astfel că nu poate fi intimidat de autorii unui astfel de clip.



„Paradoxal eu nu am urmărit clipul. Mi-au spus de el familia şi sute de prietenii de pe Facebook. Nu pot să-mi permit să pierd 7 minute din viaţă urmărind o idioţenie fără cap şi fără coadă, plină de ură şi de minciună. Mai mult, la câte ameninţări violente am primit în ultimii 30 de ani, asta mi se pare a fi apă de ploaie. Sunt obişnuit şi imun la astfel de dovezi de laşitate patologică. Spun laşitate pentru că şi în acest caz autorul, pe care îl cunosc drept un braconier nemernic, se ascunde în spatele unui nume binecunoscut care nu are nimic a face cu mizeria asta. Ceea ce ar putea fi foarte grav ar putea fi mutilarea unui artefact arheologic, probabil braconat. Nu este sigur că operaţiunea din imaginile prezentate este asupra unui obiect de patrimoniu. Dacă ar fi aşa, atunci avem de a face cu un sociopat cu acte în regulă. Pe de altă parte sper că apariţia acestei mizerii îi va lămuri pe mulţi sceptici despre cum am coabitat cu Sarmizegetusa Regia atâţia ani şi despre zecile de suplicii la care am fost supus de către cei certaţi cu legea cărora mă împotriveam pe faţă”, a declarat Vladimir Brilinsky, pentru adevarul.ro.



"Ca urmare a postării în spaţiul virtual a unor imagini ilustrând presupuse obiecte ce pot aparţine patrimoniului cultural naţional, supuse unor acte de distrugere, poliţiştii Serviciului de Investigaţii criminale s-au sesizat din oficiu si efectuează cercetări în vederea stabilirii provenienţei, a naturii şi a valorii obiectelor respective, precum şi pentru stabilirea elementelor constitutive ale unor posibile infracţiuni contra patrimoniului cultural şi conta autorităţii publice, urmând a se lua măsuri legale, în funcţie de rezultatul cercetărilor", a informat IPJ Hunedoara.



