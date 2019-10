Starul din Hobbitul gol în Sarmizegetusa: „Tunetul a răsunat peste Carpaţi când am strigat aceste cuvinte”

Manu Bennet, actorul neo-zeelandez care a dansat gol într-un templu din Sarmizegetusa Regia, s-a întors în România, la Cluj – Napoca, şi şi-a reamintit experienţa trăită în luna mai, în mijlocul templului antic din munţii Orăştiei. S-a fotografiat alături de statuia regelui Decebal şi a explicat cum i-a adus un omagiu regelu dacilor. „Decebalus, însemnând „zece urşi”, a fost titlul dat de romani războinicului dac Diurpaneus. Haka făcut de mine la Sarmizegetusa Regia a fost în onoarea acesui războinic măreţ şi a dacilor”, a fost unul dintre mesajele postate de Manu Bennet, pe Facebook.



Superstarul a oferit o nouă explicaţie pentru dansul în pielea goală la Sarmizegetusa Regia.

„Când am interpretat haka la Sarmizegetusa, România, am făcut-o cu intenţiile spirituale depline de conectare cu poporul dacilor antici. Civilizaţia lor a ajuns la circa 100 – 110 d. Hr., în mâinile lui Traian şi ale romanilor. Am simţit o durere profundă pentru aceşti oameni şi am alergat de la baza la vârful muntelui pentru a-mi înălţa propria conştientizare înainte de a efectua haka în cercul sacru. Aceste practici antice nu sunt dispărute, doar latente. La strigătul „kia rite” - „fiţi gata” - războinicii maori care execută haka încep să-şi bată coapsele şi picioarele ca tunetul. Dacă ascultaţi, veţi auzi răspunsul tunetului care a răsunat peste munţii Carpaţi când am strigat aceste cuvinte. A fost o binecuvântare şi, personal, unul dintre cele mai strălucitoare şi mai înălţătoare momente ale mele, fiind gata să păşesc într-un cerc antic de energie şi să încerc să ajung în timp. Maori privesc spiritele strămoşilor din trecut ca furnizând o energie numită wairua. Am privit tunetul ca wairua al vechilor daci şi ca urletul lui Decebal. Sunt foarte fericit să mă întorc în oraşul Cluj din România”, a relatat Manu Bennet.



„Suntem războinici. Zeii noştri ne vor apăra!”

La sfârşitul lunii mai, Manu Bennett (49 de ani), unul dintre cei mai faimoşi actori neo – zeelandezi, cunoscut pentru rolurile sale în „Spartacus” şi „Hobbitul”, a fost protagonistul unor scene ieşite din comun, petrecute în Sarmizegetusa Regia.

S-a dezbrăcat complet şi a practicat ritualul Haka în Marele templu circular al fostei capitale a Daciei pre-romane. La scurt timp, actorul a explicat experienţa trăită la Sarmizegetusa Regia. „Mă simt obligat spiritual să scriu această relatare personală despre un eveniment recent pe care l-am trăit: Omul gol. Muntele însuşi respira, pe măsură ce înaintam pe drumul sinuos spre Sarmizegetusa. Inima mea se simţea greoaie, dar o ceaţă încurajatoare plutea în aer, amintindu-mi de poveştile Tuhoi (Maori) despre zâne. A devenit tangibil acest fir care se formează între cele două culturi, dacică şi maori. Vremea a adus un acoperământ de tristeţe peste munte, norii de furtună îmbrăţişau acest mormânt comun al sufletelor nevinovate. Am simţit dacii care cântau şi dansau în cercurile largi, am simţit poveştile de dragoste nespuse, copiii urmărindu-se unii pe ceilalţi printre copaci şi, în final, vorbele regelui Decebalus către oamenii săi: „Suntem războinici. Zeii noştri ne vor apăra!” Am inspirat adânc aerul răcoros care mă cuprindea şi m-am ridicat în picioare, ieşind prin trapa deschisă a maşinii, ca un adolescent zburdalnic în noaptea absolvirii, stând sfidător împotriva unei lumi primejdioase, necunoscute. Cum am parcat, am ieşit din maşină, simţind cum vântul se schimbă, iar norii încep să crească, tunând în faţa zeilor. Am realizat că eram la un pas de singurul cerc rămas de la daci, un popor care nu mai există, o naţiune odată puternică de bărbaţi, femei şi copii, care în anii 106 d. Hr. a fost anihilată de Imperiul Roman. Inima şi sufletul meu s-au întors împotriva timpului care ne-a despărţit, am început să-i dezlegem ceasul şi am început să urc pe munte, cu fiecare pas recitând cuvintele Maori haka, "Kia rit! Kia Rite!! Pregătiţi-vă! Ar mai conta cuvintele mele? Vor fi auzite?”, a scris Manu Bennet, pe pagina sa de Facebook, în luna mai.





Actorul a dansat gol, pentru câteva minute în Sarmizegetusa Regia, însă astfel de practici sunt interzise prin regulamentul de vizitare al situlu. Ulterior, Manu Bennet, care era însoţit de un grup de prieteni, şi-a cerut scuze şi a declarat că nu cunoaşte limba română şi nu a ştiut ce era scris pe panourile de informare. Manu Bennett (49 de ani) este originar din Auckland, Nouă Zeelandă. Familia lui s-a mutat în Australia în 1970, pe când el avea doar câteva luni. A fost un împătimit al sportului, iar în tinereţe a practicat rugby-ul. Bennett a fost însă mereu interesat de muzică, dans şi actorie. Şi-a început cariera de actor în 1993 cu un rol în serialul Paradise Beach. A interpretat rolul gladiatorului Crixus, în „Spartacus” şi pe Azog Profanatorul, căpetenia orcilor, în „Hobbitul”.

