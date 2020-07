FOTO Telecabină nouă cu staţii moderne la Cetatea Devei. Cum va arăta investiţa de trei milioane de euro

Primăria Deva a scos la licitaţie publică proiectarea şi execuţia lucrărilor la un nou ascensor care va fi instalat pe Dealul Cetăţii.

Investiţia a fost estimată la 15.778.243 lei, respectiv peste trei milioane de euro.

„Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului în Cetatea Deva pentru un număr mai mare de vizitatori şi creşterea siguranţei de transport pentru aceştia, îmbunătăţirea condiţiilor în ceea ce priveşte potenţialul turistic al zonei şi dezvoltarea activităţilor în domeniul turismului în municipiu. Prin modernizarea sistemului de transport către Cetatea Deva se estimează o creştere a numărului anual de vizitatori, de la 180.000 de turişti la 250.000 de turişti (circa 28%), iar acest fapt ar contribui la îmbunătăţirea condiţiilor în ceea ce priveşte potenţialul turistic al zonei şi dezvoltarea activităţilor în domeniul turismului în municipiu”, se arată în documentele publicate pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.



Durata contractului de lucrări se va derula pe o perioadă de 12 luni.



Vechiul ascensor cu care turiştii ajung în Cetatea Devei a fost inaugurat în anul 2005 şi are o capacitate de transport de maximum 16 persoane, însă după cea mai recentă verificare ISCIR, este permis transportul a doar 14 persoane pe tură. Instalaţia are o lungime de 268,5 metri şi o diferenţă de nivel de 154 metri. „Uzura tehnică şi morală a instalaţiei de transport pe plan înclinat precum şi o mentenanţă deficitară au avut efecte negative asupra întregului ansamblu funcţional al ascensorului pe plan înclinat şi implicit a funcţionării acestuia. În această situaţie a fost afectat traficul turistic în zonă, iar acest fapt a avut drept consecinţă scăderea încasărilor la bugetul local al municipiului Deva. Modernizarea instalaţiei de transport şi mărirea capacităţii ei de la 16 persoane, cât are în prezent, la 30 de persoane, modernizarea sistemelor de comandă şi siguranţă funcţională a acesteia, dar şi modernizarea celor două staţii între care se vehiculează ascensorul şi amenajarea şi refuncţionalizarea zonei de aşteptare în zona pietonală de la poalele Dealului Cetăţii creează premise de creştere a afluxului turistic”, se arată în caietul de sarcini.





Ansamblul ascensorului are mai multe deficienţe, un grup sanitar subdimensionat, iar turiştii stau la cozi în soare pentru a urca, vara, în cetatea medievală.

