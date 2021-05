Doliu în presă. A murit jurnalistul Mircea Lepădatu, în urma complicaţiilor cauzate de virusul Sars-CoV-2

Mircea Lepădatu (75 de ani), directorul cotidianului Mesagerul Hunedorean, a murit luni în spitalul municipal din Hunedoara, unde a fost adus după ce fusese infectat cu Covid 19.

De aproape trei săptămâni, jurnalistul era internat în Secţia de Anestezie Terapie Intensivă. Deşi infecţia s-a negativat, la ultimele teste nemaifiind diagnosticat cu Covid 19, plămânii săi au fost extrem de afectaţi de virulenţa cu care au fost atacaţi, fapt ce i-a adus decesul.

Mircea Lepădatu avea o experienţă în presă de cinci decenii, iar după 1990 a fondat mai multe ziare, printre care Mesagerul Hunedorean, cotidianul hunedorean pe care l-a înfiinţat în urmă cu 15 ani.







Mircea Lepădatu, experienţă de jumătate de secol în presă

„Acum, după aproape o jumătate de secol de când trudesc în această profesie, pot spune că destinul a lucrat în favoarea mea. Adică, m-a adus exact pe drumul care mai mult ca sigur îmi era hărăzit, să ajung să practic profesia spre care eram chemat, şi pe care n-am înşelat-o, n-am trădat-o niciodată, căreia i-am dăruit tot ce am avut mai bun din mine, uneori cu sacrificii, cu nervi şi supărări, dar niciodată cu gândul de a o părăsi, deoarece aici este vorba de o iubire, de un legământ pe viaţa”, relata Mircea Lepădatu, într-un interviu acordat în 2019 pentru Uniunea Naţională a Ziariştilor din România.



În acelaşi interviu, seniorul presei hunedorene explica de ce nu a renunţat la meseria sa.

„Lucrez în continuare, deoarece cum spuneam mai devreme, iubesc această profesie, cred că am avut chemare pentru ea, şi am avut norocul să ajung să o practic. Deşi este o profesie al naibi de stresantă, care de multe ori te stoarce din punct de vedere psihic şi fizic, pentru cei ca mine, cei care trăim pentru ea, şi înăuntrul ei, pentru noi ea este Regina, căreia i te-ai subordonat pe viaţă, şi de care nu te poţi despărţi decât atunci când nu mai poţi ţine condeiul în mână. (...) Sunt, totuşi, la vârsta când nu îţi mai poţi face planuri pentru un viitor mai îndepărtat. Ci doar pentru unul apropiat. Şi nici prea multe planuri nu am după câte am realizat până acum. De fapt, pot vorbi de două lucruri la care mă mai gândesc. Să mă ţină puterile să mai pot lucra la ziar, până echipa pe care o las acolo să nu mai aibă nevoie de mine. Şi să apuc să mai vizitez câteva locuri din lume, pe care încă nu le-am văzut pe viu”, relata Mircea Lepădatu.

