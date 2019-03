Accident rutier cumplit pe şoseaua Haţeg - Petroşani: o femeie a murit, iar o fată de 7 ani şi un bărbat sunt grav răniţi

Accidentul rutier a avut loc în jurul orei 8 dimineaţa, pe Drumul Naţional 66, între localitaţile Ruşor şi Pui.

Un bărbat în vârstă de 63 de ani, aflat la volanul unui autoturism, în care se mai afla o femeie şi o fetiţă de şapte ani, a intrat pe contrasens şi a lovit frontal o betonieră. În urma impactului, femeia a decedat, iar bărbatul şi copilul au fost grav răniţi, râmânând încarceraţi între fiarele maşinii.

„Conducătorul autoturismului care circula din direcţia Haţeg - Petroşani este un bărbat de 63 de ani, din municipiul Vulcan, pasagera decedată are 56 de ani, tot din Vulcan, iar fata rănită (nepoata celor doi) are şapte ani. Cauza accidentului o constituie pătrunderea pe contrasens. Poliţiştii vor efectua cercetări privind circumstanţele producerii evenimentului rutier, in cauza fiind intocmit dosar penal”, a informat Bogdan Niţu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Hunedoara.

Şoferul betonierei nu a suferit leziuni.

Mai puteţi citi şi:

Accident rutier mortal pe DN 7, produs de şoferul unui autotren. Un bărbat a murit

VIDEO Un şofer intrat pe sensul interzis al autostrăzii a fost la un pas de dezastru: accidentul evitat în ultimul moment

VIDEO Momentul carnajului îngrozitor de pe A1, surprins cu o cameră de bord. Patru morţi, după ce un şofer de 70 de ani a intrat din neatenţie pe contrasens

VIDEO Cum arată nodul rutier de pe A1 unde un şofer a intrat pe contrasens şi a omorât trei oameni. „Nodurile fără separare de sens sunt bombe cu ceas“

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: