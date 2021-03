Un terminal de pasageri de un milion de euro zace nefolosit de zece ani. „E prima dată când aud de acest subiect”

Administraţia Porturilor Dunării Maritime Galaţi a alocat, an de an, bani pentru întreţinerea terminalului nefolosit. La acestea se adaugă salariile a doi navigatori care asigură paza şi întreţinerea terminalului. Culmea, chiar dacă astăzi am intra în spaţiul Schengen terminalul de pasageri din portul gălăţean nu ar putea fi folosit. Actuala conducerea a APDM a aflat că are erori de proiectare şi construcţie, iar navele nu vor putea ancora niciodată pe el.

Exemplu de tocat bani publici

„Dn păcate, el are nişte erori din partea de proiectare şi execuţie. La momentul actual, nu ar putea fi folosit nici dacă am intra în spaţiul Schengen întrucât bordul pe care îl are la dispoziţie este mai înalt decât bordul liber cu care vin navele de croazieră sau obişnuiesc să vină navele de croazieră pe Dunăre. Totodată, şi anumite părţi de reţele sunt amplasate pe bord greşit. (...) A fost construit eronat, din punct de vedere tehnic nu poate fi folosit”, a declarat Alexandru Şerban, directorul APDM Galaţi.

În mod surprinzător, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioşteanu, a aflat abia acum că terminalul de pasageri are o eroare tehnică şi nu poate fi folosit. Acesta a anunţat că se vor face verificări pentru vedea cum a fost posibilă construirea eronată, din bani publici, a unui terminal de pasageri.

„Sper să i se găsească o utilizare şi să nu fie abandonat. (…). Sincer, eu, personal, este prima dată când aud de acest subiect. O să verificăm şi o să vedem, dacă este nevoie şi cineva a greşit. Presupun că la proiectare s-a produs o eroare. O să vedem dacă sunt măsuri de luat. Dar obiectul indiferent cum este trebuie pus în folosinţă, fie dat către privat, fie la nivelul APDM să se gândească o utilizare”, ne-a declarat Ionel Scrioşteanu, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor.

Sursa FOTO: Cornelia Mazilu

Din terminal de pasageri, restaurant

Ca să scape de cheltuielile cu întreţinerea lui, APDM vrea să-l închirieze şi să-i schimbe destinaţia. Cel mai probabil, terminalul de pasageri va fi transformat într-un restaurant sau ponton plutitor pentru evenimente. În prezent, cheltuielile cu întreţinerea lui ajung la circa 4.000 de lei lunar.

„Noi am reuşit să eficientizăm cheltuielile pe care le avem cu acest terminal de pasageri. Practic, asigurăm mentenanţa lui cu oameni care asigură deja mentenanţa pentru alte pontoane sau alte nave pe care compania le are în subordine. Paza este, de asemenea, la comun. Nu avem oameni dedicaţi strict pentru el. Urmează să căutăm o variantă prin care să-l închiriem, astfel încât să eliminăm total costurile pe care acestea le generează anual. Ar putea fi un restaurant sau chiar loc de acostare pentru alte tipuri de nave”, a adăugat directorul APDM.

Conform fişei tehnice, terminalul este prevăzut cu sisteme moderne de intrare şi ieşire a pasagerilor UE şi non UE, cu spaţii de verificare a documentelor. Nava a fost construită de Navrom Reparaţii SA, are o lungime de 40 de metri, o lăţime de 11,50 şi un pescaj de 0,80-1,00 metru. Terminalul de pasageri are birouri de dispecerat şi compartimente pentru poliţiştii de frontieră, vameşii şi lucrătorii SRI, care au în dotare camere de supraveghere.