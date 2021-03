Un medic din Galaţi a aflat că este mitocan, arogant şi nesimţit în timp ce era la coadă la farmacie

Sorin Bivolaru este medic pneumolog la Spitalul Militar din Galaţi. Într-o postare pe Facebook, specialistul a povestit ce a păţit într-o farmacie. Acesta a asistat la o discuţie în care o farmacistă îi spune unei cliente în vârstă că medicul care a semnat reţeta nu este bun.



„În drum spre casă, intru într-o farmacie. În faţa mea o bătrânică îi întinde o reţetă simplă ”domnişoarei”. După o analiză scurtă, solicită ajutorul colegei. O altă ”domnişoară”. Domnişoara 2, apucă reţea şi după o analiză ultra, mega rapidă, dă ochii peste cap. Bătrânică întreabă ”s-a întâmplat ceva?”. Domnişoara 2 răspunde ”nu neapărat, mă uitam la medicul care v-a eliberat reţeta”. ”E vreo problemă cu reţeta?”, continuă bătrânica să întrebe. ”Cu reţeta nu, dar puteaţi să alegeţi un medic mai bun”(reţeta era parafată de mine), răspunde domnişoara 2”, a scris medicul Sorin Bivolaru.

Medicul nu a fost recunoscut de farmacistă, aşa că atunci când a ajuns în faţa ghişeului i-a cerut explicaţii acesteia. Astfel a aflat că este „mitocan, arogant şi nesimţit”.

„Pleacă bătrânica, urmez. ”Mă iertaţi că vă întreb, de ce spuneţi că Dr. Bivolaru nu e aşa bun?” Domnişoara 2 simte pericolul şi încearcă să se eschiveze. Nu mă las ”am programare la el joi, aş vrea să ştiu dacă mai merg sau nu”. ”Cu ce să încep? Cu faptul că e mitocan, arogant şi nesimţit?”. ”Pe mine nu mă deranjează aroganţa mitocănia şi nici nesimţirea, atâta timp cât îmi rezolvă problema” îi răspund. ”Păi am auzit că, nici ca medic nu e aşa bun” îmi răspunde domnişoara 2. ”Aţi auzit? Credeam că i-aţi fost pacientă”. Eu dacă aş spune că am auzit despre dumneavoastră că sunteţi genul de fată care face un test de inteligenţă şi rezultă că e frumoasă, credeţi că ar fi corect faţă de dumneavoastră?!M-am uitat pe ecusonul ei la nume şi vă pot spune atât: O femeie nu se supără pe un bărbat pentru ce îi face, ci pe toate ocaziile ratate în care putea să îi facă ceva şi nu i-a făcut!, a povestit, pe Facebook medicul.





Postarea medicului Sorin Bivolaru, unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi pneumologi din Galaţi, a fost comentată de zeci de persoane.





„Din moment ce părerile altora nu constituie adevăruri absolute, trebuie să învăţăm să gândim logic atunci când alţii ne critică şi să nu lăsăm să ne afecteze respectul de sine şi dispoziţia(…)Niciodată să nu asculţi de părerea altora vizavi de medici. (..)Am fost la dumneavoastră şi am fost super mulţumită ,iar sfaturile date le pomenesc în fiecare zi .Jos pălăria pentru dumneavoastră. (..)Românul are trei suferinţe: auzism, caprism şi grijism, toate faţă de altcineva. În rest no comment şi respect”, au scris oamenii, pe Facebook.