Profesoara pe care elevii o caută şi în weekend: îi învaţă să creeze roboţi şi lumi virtuale

Emilia-Felicia Coşniţă (46 de ani), profesoară de informatică şi TIC la Liceul Teoretic „Miron Costin“ din Paşcani, este unul dintre cei mai buni profesori metodişti de informatică din România. Cu o vechime de peste 20 de ani în învăţământ, este membră a Corpului Naţional al Experţilor în Management Educaţional din România şi al Centrului de Excelenţă de la Paşcani, iar din 2019 coordonează şi cercul naţional de informatică „Programare cu răbdare“ din localitate.

A moştenit pasiunea pentru ştiinţele exacte de la mama ei, care a fost profesoară de matematică şi care a învăţat-o să fie riguroasă şi organizată. „Ştiam deja să fac planificări, planuri de lecţii şi cum să-mi structurez orele. Am venit în învăţământ pregătită cu nişte informaţii pe care le ştiam de când eram copil“, spune Emilia Coşniţă.

Unul dintre obiectivele ei a fost să demonteze mitul conform căruia profesorii de informatică sunt printre cei mai rigizi dascăli din sistemul de învăţământ. „Este exact invers. Profesorii de informatică sunt printre cei mai flexibili. Dacă la limba română, de pildă, materia este în fiecare an cam la fel, cum este cazul şi la matematică, la informatică apare în fiecare an un limbaj de programare nou. Tot timpul mai învăţăm câte ceva. Ştiu că trebuie să mă updatez permanent, astfel încât dacă un elev mă întreabă ceva despre un soft, să ştiu despre ce este vorba.“

Cum faci o placă de calculator să cânte

Pentru a-i atrage pe elevi spre informatică, Emilia Coşniţă foloseşte metode de predare ieşite din tipare. De exemplu, prin intermediul unor minicalculatoare de genul Micro Bit sau Arduino, copiii află cum să construiască roboţi, pe care îi învaţă apoi să execute anumite sarcini, programate prin intermediul unor linii de cod scrise tot de ei.

Unul dintre premiile primite de elevii Emiliei Coşniţă FOTO arhiva personală

Profesoara ţine întotdeauna cont de dorinţele pe care fiecare elev le are şi se străduieşte ca informaţiile pe care le primeşte şi competenţele pe care le deprinde să-i folosească şi în viaţă. „Surpriza pentru mine a fost că nu-şi doresc să înveţe acei algoritmi stricţi, rigizi. Elevii vor lucruri practice, vor să-şi construiască roboţi sau să scrie linii de cod care să mişte un braţ robotic. Teoria este bună, dar copiii vor să pună mâna pe plăcuţa de Micro Bit.“

Proiectele pe care elevii le dezvoltă sunt puse în practică, iar unele sunt chiar amuzante. De pildă, plăcuţa de Micro Bit scoate nişte sunete specifice, aşa că profesoara şi-a învăţat elevii să programeze minicalculatoarele astfel încât acestea să scoată sunete mai lungi sau mai intense, asemănătoare celor de pe o gamă muzicală. „Au urmărit notele de pe portativ, iar în funcţie de acestea au scris comanda prin care au stabilit intensitatea sunetului şi durata lui“, explică Emilia Coşniţă unul dintre exerciţiile care îmbină joaca cu învăţarea.

Te joci şi înveţi

La fel de interesante sunt şi şedinţele de Minecraft Educational Edition pe care le ţine cu elevii săi. Minecraft este un joc video extrem de popular în rândul adolescenţilor, aşa că profesoara de informatică a găsit o metodă de a-l folosi în scop educaţional. „În jocul Minecraft, personajul principal parcurge o lume, însă în varianta educaţională, elevii îşi construiesc propria lume. Au la dispoziţie ceea ce noi numim blocuri, iar în funcţie de acestea îşi aleg şi construiesc propria lume, cu propriile personaje“, explică Emilia Coşniţă.

Joaca cu microcalculatoare este ceva obişnuit pentru elevii profesoarei de informatică FOTO arhiva personală

Şi pentru că elevii au fost atât de încântaţi de crearea lumilor virtuale, profesoara a luat legătura cu reprezentanţii Microsoft şi i-a convins să le dăruiască licenţe gratuite pentru Minecraft. Următorul pas pentru elevii Emiliei Coşniţă este construirea unei lumi virtuale pe planeta Marte olosind celebrul joc.

Elevii vor la ore şi duminica

Profesoara foloseşte şi limbajul de programare Scratch, care le permite copiilor să creeze animaţii şi le încurajează imaginaţia, rezolvarea creativă a problemelor şi lucrul în echipă. Ideea a fost de a le oferi copiilor oportunitatea de a înţelege conceptul de codificare într-un mod distractiv. Aceştia pot crea poveşti interactive, animaţii şi jocuri, iar pentru a progresa cât mai mult, elevii pot partaja conţinutul cu alţi utilizatori.

Câţiva dintre elevii de la cercul de informatică ”Programare cu răbdare” FOTO arhiva personală

„Toate instrucţiunile de la Scratch le propuneam sub formă de joc. De pildă, facem două litere dintr-un cuvânt să se rotească, facem anumite obiecte să apară şi să dispară. Printre aceste jocuri, copii îşi pot alege personajele, cuvintele, deci îşi personalizează proiectul, codul pe care îl scriu“, spune profesoara Emilia Coşniţă.

În timpul atelierelor de lucru, elevii au învăţat cum funcţionează senzorii şi motoarele, cum să programeze un robot şi să observe obiecte folosind senzorul cu ultrasunete. O parte din copii îşi doresc chiar să înveţe HTML, unul dintre cele mai grele limbaje de programare, din dorinţa de deveni programatori IT. Metodele de predare ale Emiliei Coşniţă au avut un asemenea succes în rândul copiilor încât aceştia sunt dornici să scrie coduri şi în zilele de weekend, după cum mărturiseşte profesoara.

Scrie cărţi şi schimbă mentalităţi prin ecologie

Ca expert în informatică, face parte, din 2007, din comisia naţională a concursului InfoEducaţie. De asemenea, şi-a transpus experienţa la catedră în mai multe cărţi, printre care volumul „Caiet de laborator“, pe care colegii săi profesori îl pot folosi pentru a preda informatică într-o manieră mai practică şi mai distractivă pentru elevi. Este, de asemenea, coordonator al proiectului „Eco Şcoala“, prin intermediul căruia organizează periodic, alături de elevii săi, acţiuni de plantare de copaci, de ecologizare şi reciclare.

FOTO arhiva personală

„Sistemul pe care l-am dezvoltat în şcoala noastră a fost foarte apreciat. Pe lângă acţiunile din proiect, am făcut şi acţiuni de informare şi conştientizare. Am făcut o campanie pentru colectarea de hârtie, sticlă şi plastic, iar apoi am demarat o campanie pentru strângerea de dispozitive electrice şi electronice şi una pentru baterii“, spune profesoara, care a generat o adevărată schimbare de mentalitate în şcoala unde predă.

