Primul medic vaccinat la Galaţi:„Este singura soluţie de a ne ajuta să stăpânim această dramă pe care am trăit-o în ultimul an” VIDEO

Medicul Manuela Arbune este şef de secţie la Spitalul de Boli Infecţioase, este profesor universitar şi coordonatoarea programului Hiv-Sida în Galaţi. Aceasta a mărturisit că a fost un an greu deoarece a fost nevoită să stea departe de cei dragi, însă are încredere în vaccin că va putea pune punct acestei drame.

„A fost un an în care am stat deseori departe de cei dragi, de soţ, de copii, de părinţi. Am ratat evenimente importante din viaţa noastră. Nu am putut fi alături de cei care se năşteau sau cei care plecau dintre noi, cei dragi. Iată că venit un nou an şi în această zi avem o nouă speranţă, speranţa că toată drama pe care am trăit-o anul anterior ar putea fi sfârşită. Cred că această intervenţie pe care am acceptat-o este cel mai bun şi onest mesaj pentru cei care mă cunosc. Vaccinul pe care îl avem astăzi la dispoziţie este benefic şi necesar şi este singura soluţie în acest moment de a ne ajuta să stăpânim această dramă pe care am trăit-o în ultimul an. Nu am nicio emoţie, am încredere în vaccin”, a declarat dr. Manuela Arbune, înainte de a se vaccina.

Campania de vaccinare din judeţul nostru a început la Spitalul de Boli Infecţioase “Cuv. Parascheva” din Galaţi, prin imunizarea a cinci medici de la această unitate spitalicească.

Direcţia de Sănătate Publică Galaţi a primit 195 de flacoane (975 de doze) de vaccin împotriva Covid-19, acestea fiind distribuite la toate cele 10 spitale din judeţ”, a informat Prefectura judeţului Galaţi.

