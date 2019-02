Primăria Galaţi a oferit pompierilor o autospecială în valoare de 2,8 milioane de lei pentru intervenţii la înălţime

Primăria municipiului Galaţi a achiziţionat o autospecială modernă, de peste 2,8 milioane de lei, pentru intervenţii la înălţime, ce urmează a fi folosită pentru salvarea de vieţi omeneşti de către pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi.

Este vorba despre o autospecială a cărei scară se poate ridica la aproximativ 40 de metri, asigurând astfel accesul rapid al pompierilor la etajele superioare ale blocurilor şi clădirilor, în situaţii de urgenţă. Autospeciala poate susţine, cu scara întinsă la maximum, o greutate de aproximativ 300 de kilograme.

Autospeciala a fost prezentată oficial astăzi la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ”General Eremia Grigorescu” al Judeţului Galaţi, în prezenţa primarului municipiului Galaţi, Ionuţ Florin Pucheanu, şi a reprezentanţilor ISU Galaţi, ocazie cu care au fost efectuate exerciţii demonstrative.

„Avem o colaborare foarte bună cu ISU Galaţi şi, personal, am mereu în atenţie activitatea pompierilor şi misiunile pe care le desfăşoară pentru salvarea de vieţi omeneşti. Mă bucur că am reuşit să facem această achiziţie de care oraşul nostru are atâta nevoie. Eu sper ca pompierii să nu o folosească niciodată, să fie mai mult de decor aici, să o folosească doar cu ocazia Porţilor Deschise, să o vadă copiii, iar nimeni să nu aibă nevoie de salvarea de la înălţime”, a declarat Ionuţ Florin Pucheanu, primarul municipiului Galaţi.

