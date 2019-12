Povestea cutremurătoare a bunicii care creşte şapte nepoţi în două cămăruţe din chirpici. I-au murit doi copii într-un incendiu şi a trăit ani de zile prin păduri

Am găsit-o acasă, la Barboşi, pe bunica şi pe mezinul familiei, Nicu, un băiat tare cuminte şi simpatic, care zâmbeşte năstruşnic de sub căciula trasă pe ochi şi ne întinde hotărât o mânuţă din geaca mult prea subţire: „eu sunt Nicu, am 5 ani şi de la anul încep grădiniţa.”



Trăiesc 10 suflete în două cămăruţe din chirpici, cu pământ pe jos, dar nici vorbă să se plângă de ceva. Sunt plini de bucurie că-s toţi ai casei sănătoşi şi că au un acoperiş deasupra capului, iar cel mai bine se simt când sunt cu toţii acasă.



Bunica ne-a povestit cum i-a luat foc casa ridicată de ea şi soţul ei, cum în focul năprasnic i-au pierit doi copilaşi, şi cum au dormit mai bine de doi ani prin păduri, sub cerul liber, până i-a găsit un suflet mare, Gabriel, care i-a luat şi le-a dat un adăpost, în capătul grajdurilor din gospodăria sa. Asta se întâmpla acum 18 ani.



Trăiesc în două camere, au sobe în ambele, vechi, dar bunica spune că îşi fac treaba. Şi-au tras şi un cablu de curent, de care pâlpâie un bec. Bunica ne-a spus că are mare nevoie de haine şi încălţăminte pentru copilaşi, dar şi de lenjerii de pat şi pături groase.

Nicu, mezinul de 5 ani, pe sub genele groase, şopteşte că şi-ar dori o maşinuţă de Crăciun.

Au nevoie de haine, încălţăminte, lemne de foc şi pături groase

Mai mulţi oameni cu suflet au făcut o listă cu cele necesare, la care puteţi adăuga ce consideraţi, sigur au omis câte ceva:

- Haine şi încălţăminte pentru copii;

- Lenjerii de pat – sunt 4 paturi;

- Pături groase si pilote. Perne a făcut bunica din pene adunate de ea;

- Lemne pentru foc;

- Medicamente pentru sezonul rece, ceva general gen paracetamol. Bunica tratează febra copiilor cu oţet. Şi tare mai e mândră că sunt toţi sănătoşi;

- lucruri pentru gospodărie – mătură, găleată (au fântână în curte);

- oale pentru gătit, castroane, dar şi furculite şi farfurii (nu aveau suficiente pentru toţi, aşa că mănâncă pe rând. Nici masă nu au, bunica spunea că întinde un cearşaf pe pat şi acolo mănâncă);

- Caiete, creioane, pixuri, acuarele pentru şcoală. Nu au nevoie de ghiozdane, căci toate cărţile şi le lasă la şcoală, tot acolo îşi fac şi temele;

- Copiii cei mici fac naveta cu autobuzul 105 sau 31 până la Şcoala Emil Gârleanu din Galaţi şi cumpără bilete zilnic. Ar avea nevoie de abonamente;

- Alimente neperisabile – copiii mănâncă mult, după cum spune bunica. Întrebată dacă are un frigider unde să pună mâncarea să nu se strice, a răspuns surprinsă „să apuce să se strice mâncarea la noi în casa??”;

- Un şifonier nu prea mare, ca să încapă în spaţiul mic din locuinţă, şi nişte măsuţe mici.

Apel către persoanele cu suflet mare

Copiii au următoarele vârste:

Fete

Teodora – 9 ani

Ana Maria – 14 ani



Băieţi

Nicu – 5 ani

Andrei – 8 ani

Laurenţiu – 8 ani

Cristi – 8 ani

Marian – 15 ani

Mai au doi fraţi, Mirel, de 17 ani, şi Daniel, de 21 de ani, însă ei muncesc şi reuşesc să îşi ajute familia cum pot.

E nevoie de multe în cămăruţele alea, de la turnat şapă pe jos şi văruit, până la schimbat sobele şi văruit. Au nevoie de multe. De un şifonier. De măsuţe şi noptiere, dar mici, căci spaţiul e limitat. De etajere unde să-şi ţină lucrurile. Şi câte ar mai fi.

”Dorim să strângem pachetele până joi, 19 decembrie, astfel încât vineri să vină un Moş Crăciun mai timpuriu la aceşti copii. Cu siguranţă cu toţii avem prin casă obiecte din cele enumerate mai sus care nu ne mai folosesc, iar pentru ei orice lucru mic înseamnă atât de mult. Ştiu, nu doar de sărbători ar trebui să fim mai buni. Dar, măcar este un început. Nici un gest de bunatate, indiferent cat e el de mic, nu e in zadar”, ne-a declarat Dana Hâncu, unul dintre participanţii la acţiunea umanitară.



Persoane de contact:

Bogdan Mihai- 0743 168 132

Gabriela Gagu- 0765 555 427

Iordache Florina - 0753 651 372

Claudia Iacob- 0745 682 899