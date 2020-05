Pedeapsa primită de un pensionar care a corupt o fată luată în plasament. „I-am băgat mâna în pantaloni. A stat ca un mieluşel“

Curtea de Apel Galaţi l-a condamnat definitiv pe B.I., un pensionar de 74 de ani din Galaţi, la 2 ani de ani de închisoare cu suspendarea executării pentru coruperea sexuală a minorilor. Judecătorii i-au redus pedeapsa de 4 ani de închisoare cu executare aplicată iniţial de Tribunalul Galaţi. Bărbatul a fost obligat şi să-i achite daune morale de 10.000 de lei fetiţei pe care a agresat-o sexual.

Soţia lui B.I. a fost asistent maternal din 2005 până în 2014, când i s-a retras atestatul, perioadă în care a avut în plasament mai multe minore. În noiembrie 2013, o fetiţă de 11 ani a fost dată în plasament la familia amintită, fiind colegă de cameră până în luna mai 2014 cu o altă minoră. Bărbatul de 74 de ani a profitat de apropierea de cele două copile, iar în perioada martie 2014-septembrie 2014 a comis două acte de natură sexuală asupra fetiţei de 11 ani.

Astfel, într-una din zilele din perioada menţionată mai sus, copila, care era pedepsită, a venit la el în garaj şi l-a rugat să o lase afară, dar bărbatul a refuzat-o de două ori, motivându-şi gestul prin faptul că fetiţa vorbea urât. Ulterior, B.I. i-a spus că o va lăsa afară dacă îl lasă „să pună mâna”, arătând spre zona ei intimă.

„Am băgat mâna la ea în pantaloni“

În naivitatea ei, fetiţa a acceptat, iar bărbatul le-a declarat anchetatorilor „am atins-o în zona intimă şi am pipăit-o, iniţial peste pantaloni, dar când am văzut că stă ca mieluşelul, am băgat mâna la ea în pantaloni şi am pipăit-o, direct pe piele, totul durând câteva secunde.” În luna martie 2013, copila a fost pedepsită de soţia lui B.I., care i-a luat telefonul mobil.

Dorind să vorbească cu o prietenă, fetiţa s-a dus în bucătărie, unde dormea de obicei bărbatul şi i-a cerut telefonul. Acesta i-a spus că îi va da telefonul, „dar cu o singură condiţie şi anume dacă îl las să se joace cu mine.” Minora nu a înţeles ce voia să spună acesta şi s-a întors spre camera ei.

„A început să mă mângâie în zona intimă“

După acest moment, „domnul B.I. a venit şi m-a luat în braţe pe la spate. Fără să spună nimic, acesta a început să mă mângâie în zona intimă, peste pantaloni. Îmi era teamă, dar nu am spus nimic, ci am încercat să …acel moment, iar domnul B.I. m-a prins mai puternic, şi-a băgat mâna la mine în pantaloni, pe sub chiloţi, şi m-a atins în zona intimă, direct pe piele.”

Bărbatul a încercat să minimalizeze incidentul, susţinând că a fost doar un „gest trecător”, „un moment foarte, foarte scurt, în sensul de a glumi.” Ulterior, B.I. a revenit asupra declaraţiei şi a arătat că, după ce a atins-o pe copilă în zona genitală pentru prima oară, aceasta a început să îi ceară diverse favoruri (să îi dea ciocolată, să îi cumpere ţigări, să îi dea telefonul).

Acesta susţine că ar fi interpretat comportamentul fetiţei ca un şantaj, chiar dacă aceasta nu l-a ameninţat niciodată că îl va reclama. Bărbatul susţine că era „sătul de şantajul ei. A început să vorbească mai tare, fiind insistentă, iar eu, stând întins pe pat, am prins-o, peste chiloţii în care era îmbrăcată, din zona intimă, pentru a o face să mă lase în pace. Ea nu a reacţionat, iar eu i-am dat chiloţii la o parte şi am pipăit-o direct pe piele, în zona intimă.”