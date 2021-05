Orban, la podul peste Dunăre de la Brăila: Eu recunosc intervenţia domnului Tudose, spre deosebire de alţii

„Când am fost ministrul Transporturilor, dacă vă aduceţi aminte, noi am predat documentaţia tehnico-economică la Consiliul Judeţean Tulcea şi Consiliul Judeţean Brăila, care până la urmă nu s-au înţeles. Aici eu recunosc intervenţia domnului Tudose, spre deosebire de alţii. Într-adevăr, a avut o intervenţie extrem de benefică şi de utilă. Mă aflu astăzi în vizită pe şantierul podului, o investiţie vitală pentru această zonă. Mă bucur să văd progres. Sunt gata picioarele podului, blocul de ancoraj pe malul brăilean este foarte aproape de finalizare, am înţeles că şi cel dinspre malul Tulcea-Jijila este într-un stadiu avansat. Au început să se tragă cablurile. Sunt connvins că acest obiectiv de investiţii merge înainte”, a declarat Ludovic Orban, într-o vizită efectuată, sâmbătă, pe şantierul podului peste Dunăre.

Podul suspendat de la Brăila va lega regiunile istorice Moldova, Muntenia şi Dobrogea. Obiectivul va fi cel mai scump pod construit în România veodată.

Podul suspendat peste Dunăre va fi al treilea pod din Europa

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Deasupra Dunării va fi o porţiune de 2 kilometri de pod. În rest vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu 4 giratorii şi 1 nod rutier. Până la km 7+940 va avea 2 benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu 2 intersecţii.

De o parte şi de alta vor fi construite două viaducte de acces, fiecare în lungime de 110 metri. Podul suspendat va avea o înălţime de cel puţin 38 metri de la nivelul maxim de inundaţie al Dunării. Lăţimea totală a podului suspendat va fi de 31,70 metri.

Calea pe pod va avea 22,00 metri, fiind alcătuită din 4 benzi de circulaţie de 3,50 m lăţime fiecare, 4 benzi de încadrare de câte 0,5 m lăţime, două acostamente de 1,50 m lăţime şi o zonă mediană cu lăţimea de 3,00 metri. Acestora li se adaugă, de o parte şi de alta, 2 benzi adiţionale pentru trafic pietonal, biciclete şi întreţinere, trotuarele având lăţimi de câte 2,80 metri fiecare.

Podul suspendat va fi poziţionat pe drumul principal Brăila-Jijila, între km 4+596,10 şi km 6+570,52, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunărea (măsurat de la Sulina).

Lungimea sa totală va fi de aproape 2 kilometri, mai exact 1.974,30 metri. Dintre aceştia, 489,65 metri reprezintă deschiderea laterală pe malul dinspre Brăila, iar 364,65 metri - cea de pe malul dinspre Tulcea.

Vă recomandăm să mai citiţi:

Cel mai scump pod din România a atins înălţimea maximă a stâlpilor. Care este stadiul şantierului de la Dunăre VIDEO