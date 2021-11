Oraşul care a rezolvat problema încălzirii locuinţelor. „Oamenii tremurau de frig, iar datoriile se acumulau”

Pentru menţinerea în funcţiune a vechiului sistem centralizat de termoficare, municipalitatea gălăţeană ajunsese în situaţia de a plăti, anual, peste 12 milioane de euro. Datoriile societăţii de distribuţie erau de ordinul a zeci de milioane de euro, în momentul în care a intrat în faliment, bani care nu au mai fost niciodată recuperaţi.

„Mai mult, din cauza acelui sistem depăşit, ineficient şi generator de pierderi, apăreau deseori sincope în furnizarea căldurii. Gălăţenii tremurau de frig în apartamente, în timp ce pierderile şi datoriile se acumulau”, spune Biroul de Presă al Primăriei Galaţi.

Astfel, administraţia locală a venit cu două soluţii pentru gălăţeni în privinţa încălzirii. Oamenii au putut opta fie pentru un ajutor financiar oferit de municipalitate în valoare de 3.000 de lei pentru achiziţionarea unor surse alternative individuale de încălzire, fie pentru racordarea la micro-centralele de cartier. Mii de gălăţeni au primit ajutorul de 3.000 de lei, fiind înregistrate peste 13.500 de dosare.

„La Galaţi am rezolvat problema încălzirii încă din 2018 pentru că am venit cu două soluţii care s-au dovedit eficiente, odată ce mi-am asumat închiderea vechiului sistem centralizat în care gălăţenii erau captivi şi mai mult tremurau de frig în apartamente ori erau nevoiţi să se spele la lighean, în timp ce datoriile şi pierderile se acumulau. Le-am pus la dispoziţie gălăţenilor cele două opţiuni: ajutorul de 3.000 de lei pentru a-şi instala surse alternative de încălzire sau pentru se racorda la micro-centrale de cartier. În plus, am investit pentru ca toate unităţile de învăţământ să devină în timp util independente de acel sistem învechit. Aceste măsuri pe care mi le-am asumat au fost de succes şi m-am bucurat şi de susţinerea gălăţenilor”, declară Ionuţ Pucheanu, primarul oraşului Galaţi.

Şcolile, dotate cu centrale proprii

În municipiul Galaţi, mai funcţionează acum doar 24 de puncte termice, care au fost transformate în micro-centrale de cartier. Acestea alimentează cu energie termică aproximativ 6.000 de apartamente şi unele instituţii publice. Şi asta în condiţiile în care sistemul de termoficare iniţial a fost proiectat pentru aproximativ 90.000 de apartamente. În plus, Primăria Galaţi a plătit peste 17 milioane de lei, pentru ca toate şcolile din municipiu să nu mai fie conectate la sistemul centralizat, prin achiziţia de centrale proprii.

„Din cele aproape 100 de unităţi de învăţământ din oraş, 62 nu aveau centrale termice la începutul anului 2018. Odată cu montarea surselor alternative de încălzire, în unităţile de învăţământ a fost înlocuită şi instalaţia termică, acolo unde a fost necesar”, a mai spus primarul Ionuţ Pucheanu.

sursa: Primăria Galaţi

Punctele termice dezafectate au fost modernizate şi spaţiile sunt folosite de comunitate în alte scopuri. Spre exemplu, în prezent este în derulare procedura de licitaţie pentru amenajarea unui centru medical de permanenţă într-un fost punct termic. Acesta va asigura asistenţa medicală primară şi de urgenţă în afara programului cabinetelor medicilor de familie, în weekend şi în zilele cu sărbători legale.

Parteneriat public-privat cu o firmă austrică, la Suceava

Un alt oraş care a rezolvat problema termoficării este Suceava. Preţul la încălzire pentru abonaţii racordaţi la sistemul centralizat nu va creşte iarna aceasta, dimpotrivă, tariful gigacaloriei a fost micşorat. Oraşul Suceava are preţul cel mai mic al gigacaloriei , respectiv 142,73 de lei fără TVA. S-a ajuns în această situaţie după ce administraţia locală a încheiat în urmă cu mai mulţi ani un parteneriat public-privat cu o firmă austrică. Primăria a pus la dispoziţie 5 hectare de teren, iar investitorul a plătit cu 86 de milioane de euro pentru a construi o centrală nouă pe biomasă.

La polul opus, se află municipiile Bucureşti şi Timişoara, acolo unde sistemul de termoficare este în colaps. Datorii uriaşe s-au adunat în ultimii ani, iar autorităţile locale sunt nevoite să plătească sume uriaşe pentru plata facturilor. De asemenea, pentru modernizarea sistemelor locale este nevoie de sume uriaşe de bani. Pierderile din sistem, dar şi scumpirile de piaţa gazelor naturale creează mari probleme primăriilor, iar bucureştenii şi timişorenii riscă să rămână fără căldură şi apă caldă în timpul iernii.

Vă recomandăm să citiţi şi:

Cum a ajuns Suceava să aibă cel mai mic preţ din ţară la încălzirea locuinţelor