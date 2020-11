O fată de 15 ani şi-a pus iubitul român să-i ucidă mama, în Grecia. Femeia, înjunghiată de 70 de ori

Trei adolescenţi, între care şi o fată de 15 ani, încearcă să scape basma curată sau cel puţin să nu petreacă decenii în puşcărie după ce au plănuit o crimă tulburătoare.

Sătulă de abuzuri, după cum susţine, şi dornică să pună mâna pe 10.000 de euro pe care mama ei i-ar fi obţinut prin vânzarea unui autoturism, adolescenta şi-a îndemnat iubitul de origine română, în vârstă de 17 de ani, să îi suprime viaţa femeii.

Alături de ei, la momentul crimei, era şi un minor de 16 ani, care însă insistă că doar a asistat la nenorocire.

Dau vina unii pe alţii

După mai multe declaraţii contradictorii, fata de 15 ani şi prietenul ei român au declarat că au fost complici la crimă, însă au arătat cu degetul spre prietenul lor grec, un minor de 16 ani din Loutraki, o staţiune aflată la aproximativ 80 de kilometri de capitala Atena.

Acesta, însă, susţine că e nevinovat. "Am fost în casă, ei mi-au dat drumul la uşă, am intrat, dar nu ştiu unde era fata când eu şi iubitul ei am întrat în camera femeii. Nu eu am ucis-o, ci el", a spus adolescentul, în faţa judecătorilor.

FOTO observatornews.ro

Fata are un alt scenariu şi le-a spus anchetatorilor că tânărul a insistat să fie părtaş la asasinat, fără a cere bani în schimb. Ba chiar i-ar fi trimis mesaje pe Facebook în care o întreba când va avea loc crima, potrivit Athens Magazine.

Între timp, minora de 15 ani şi-a cerut iertare pentru decizia de a-şi ucide propria mamă, invocând frecventele certuri pe care le avea cu aceasta. Mai mult, le-a mărturisit magistraţilor că a auzit ţipetele de durere ale femeii de 50 de ani, însă fără a face nimic pentru a o proteja.

"Noi nu o puteam ucide"

"Tremuram când o auzeam ţipând din cealaltă cameră. Dar nu am reacţionat, nu am făcut nimic. Voiam să se termine. Cel de 16 ani a ucis-o. Noi nu o puteam face. Din momentul în care i-am zis tot întreba când va avea loc (n.r. crima). A insistat să o ucidem", a mărturisit fata, care încearcă să arunce vina pe tânărul de 16 ani, nu pe iubitul ei român.

Nici avocaţii ei nu sunt convinşi că adolescenta înţelege gravitatea faptelor. "Le-a spus anchetatorilor că are regrete, deşi nu sunt sigur că a realizat ce a făcut", a fost de părere Spyros Demetriou, avocatul apărării.

"Îmi pare rău pentru ce am făcut. Dar atunci credeam că asta e soluţia. Mă abuza, ne certam mereu. Nu îmi dădea bani. Reacţiona foarte rău la relaţiile pe care le aveam", a explicat minora.

Cei trei au fost plasaţi în arest, iar procesul continuă.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Crimă pasională, în plină stradă, la Cluj. O tânără a fost înjunghiată mortal de iubitul gelos