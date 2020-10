O comună din judeţul Galaţi a intrat în carantină din cauza numărului mare de infectări cu noul coronavirus

Direcţia de Sănătate Publică Galaţi informează că rata de infectare în comuna Cuca, judeţul Galaţi este de 4.74 la mia de locuitori. Ca urmare, la solicitarea CJSU Galaţi, Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei a emis ordinul de instituire a carantinei asupra comunei în cauză, începând cu data de 08.10.2020, ora 05.00, pe o perioadă de 14 zile. Conform ordinului emis, la Cuca vor fi obligatorii următoarele măsuri:

⁃În/din zona carantinată este permisă intrarea/ieşirea pentru mijloacele de transport auto destinate transportului călătorilor/de marfă, fără oprire, care se deplasează în alte localităţi decât cea carantinată, având ca itinerarii: DN 24 D Galaţi - Bârlad; DJ 255 Rediu - Cuca - intersecţie cu DN 24 D; DJ 255 Fârţăneşti - Cuca - intersecţie cu DN 24 D;

- Din/în zona carantinată este permisă ieşirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în zona de carantină, dar care desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, sanitar-veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agriculturii, alimentaţiei publice, alimentării cu apă, comunicaţiilor, transporturilor şi activităţilor cu caracter religios, doar pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor publice sau operaţionale;

⁃Toate persoanele ce părăsesc zona carantinată vor prezenta autorităţilor legitimaţia de serviciu (valabilă pentru instituţiile bugetare) sau adeverinţa de salariat eliberată de angajator, ştampilată şi semnată de către acesta (valabilă pentru celelalte categorii), ori după caz, declaraţia pe proprie răspundere;

⁃În toate spaţiile publice, atât cele interioare cât şi cele exterioare, este obligatorie purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura;

⁃Intrarea-ieşirea persoanelor şi vehiculelor în/din localitatea carantinată se va efectua doar prin filtrele instituite de forţele de ordine din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

⁃Transportul de marfă, materii prime sau alimente pentru populaţie se realizează pe baza documentelor justificative, care să indice scopul şi destinaţia transportului;

⁃Voluntarii vor asigura alimente, medicamente şi bunuri de strictă necesitate, pe baza unei adeverinţe eliberate de către Primăria Cuca. Lista de voluntari va avea un număr de maxim 15 persoane şi va fi întocmită de către Primăria Cuca, componenţa acesteia rămânând neschimbată pe toată durata institurii măsurii şi avizată de către Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi;

⁃Persoanele ce desfăşoară activităţi agricole vor completa declaraţie pe proprie răspundere;

⁃Se interzice cu desăvârşire deplasarea persoanelor aflate în izolare / carantină în afara domiciliului, reşedinţei, ori adresei declarate pentru izolare/carantină în comuna Cuca; monitorizarea respectării acestei măsuri se va efectua permanent prin structurile Ministerului Afacerilor Interne, în baza Planului integrat de acţiune, elaborate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Galaţi;

- Este interzisă circulaţia persoanelor şi a vehiculelor în intervalul orar 22.00 - 06.00; excepţie fac bolnavii cronici aflaţi în evidenţele unităţilor sanitare, femeile gravide, urgenţele medicale şi vehiculele aflate în tranzit;

FOTO IJJ Galaţi

-Este permisă deplasarea pentru aprovizionare cu marfă a operatorilor economici de pe raza comunei carantinate în intervalul orar 06.00-22.00 pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, însoţită după caz, de copie a certificatului de înregistrare fiscală, adeverinţă de la angajator (în situaţia în care nu efectuează administratorul societăţii comerciale deplasarea) şi respectiv de documente justificative de achiziţie/transport;

⁃Este interzisă intrarea în comuna carantinată a operatorilor economici ce desfăşoară activităţi de curierat şi care livrează/preiau comenzi la/de la cetăţenii unităţii administrativ teritorială carantinate; în acest caz, predarea-preluarea coletelor se va efectua în zonele unde sunt amplasate filtrele structurilor Ministerului Afacerilor Interne; excepţie fac doar operatorii economici mai sus-specificaţi, aflaţi în tranzit;

⁃Administratorii sau deţinătorii spaţiilor comerciale din zona de carantină vor asigura triajul observaţional, măsurarea temperaturii şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru persoanele care intră/ies din spaţiul comercial;

⁃Primăria Cuca va lua următoarele măsuri: a) aducerea la cunoştinţa cetăţenilor din zonă a informaţiilor detaliate referitoare la măsurile de igienă individuală ce trebuie respectate în contextul epidemiologic existent şi regulile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19, prin: distribuirea de pliante şi difuzarea de mesaje prin instalaţii de sonorizare (inclusiv montate pe autovehicule); b) asigurarea funcţionării continue a serviciilor de utilităţi publice (apă curentă, electricitate, etc.), iar în cazul persoanelor infectate cu COVID-19, deşeurile rezultate din imobilele acestora, vor fi colectate, eliminate şi neutralizate de către o firmă specializată autorizată; c) asigurarea de personal care va efectua triajul observaţional, măsurarea temperaturii şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru toate persoanele care intră/ies în/din localitatea carantinată prin filtrele instituite de forţele de ordine; d) asigurarea dezinfecţiei spaţiilor indicate de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi; e) asigurarea continuităţii aprovizionării cu alimente, medicamente şi bunuri de strictă necesitate pentru persoanele fără susţinători sau fără posibilităţi de asigurare a subzistenţei, prin intermediul voluntarilor;

⁃Centrul Judeţean pentru Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Galaţi, pe baza datelor furnizate de către Direcţia de Sănătate Publică Galaţi, va difuza în dinamică către forţele de ordine şi Primăria Cuca, lista actualizată cu persoanele aflate în izolare / carantină, pentru verificarea respectării de către aceştia a măsurilor impuse de izolare / carantinare.

Jandarmeria Galaţi va coordona forţele de ordine din zonă

Jandarmeriei Galaţi îi revine misiunea de coordonarea a forţelor de ordine (Jandarmerie, Poliţie, Poliţie de Frontieră) pentru asigurarea ordinii publice şi a respectării măsurilor impuse de carantină. Pentru aceasta, au fost mobilizate efective de jandarmi, poliţişti şi poliţişti de frontieră care au misiunea de a realiza filtre la intrarea şi ieşirea din localitate, de a constitui patrule auto şi pedestre în vederea menţinerii unui climat de ordine publică şi de a preveni orice incident.

FOTO IJJ Galaţi

”Facem precizarea că la părăsirea zonei de carantină se va prezenta forţelor de ordine legitimaţia de serviciu (pentru instituţiile bugetare) sau adeverinţa de salariat eliberată de angajator, ştampilată şi semnată de către acesta, ori, după caz, declaraţia pe proprie răspundere. În cele două situaţii sunt vizate persoanele care domiciliază pe raza comunei Cuca şi desfăşoară activităţi economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitare, sanitar-veterinare, situaţiilor de urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, energetic, agricultură, alimentaţiei publice, alimentaţiei cu apă, comunicaţiilor transporturilor şi activităţilor cu caracter religios, doar pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor publice sau operaţionale”, precizează reprezentanţii Jandarmeriei Galaţi.

De asemenea, purtarea măştii este obligatorie, atât în interior cât şi la exterior, iar deplasarea persoanelor aflate în izolare/carantină, în afara domiciliului/reşedinţei este interzisă.

Intrarea şi ieşirea persoanelor şi vehiculelor în/din localitate se face numei prin filtrele instituite de către forţele de ordine.

Pentru evitarea ambuteiajelor în zonele unde sunt instituite filtre ale forţelor de ordine, în special la intrarea/ieşirea în/din comuna Cuca, pe DN24D Galaţi – Bârlad, cât şi pentru evitarea tranzitului zonei de carantină, Jandarmeria Galaţi recomandă utilizarea rutelor ocolitoare, astfel:

-DN24D Galaţi - Bârlad, intersecţie cu DJ261A Scânteieşti – Frumuşiţa

-DJ 251 Galaţi – Pechea – Cudalbi, intersecţie cu DJ253 Cudalbi – Băleni – Viile

-DN26 Galaţi – Murgeni, intersecţie cu DJ242 Folteşti – Viile – Băleni.

Vă mai recomandăm să citiţi şi: