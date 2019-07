Invenţii premiate la Salonul Internaţional de Invenţii: Colorant natural pentru carne obţinut din sânge de animale şi pavele din peturi reciclate

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi a fost premiată cu ”Marele Premiu” de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca pentru invenţiile prezentate de profesori ai Facultăţilor de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor, Transfrontalieră şi de Inginerie, la cea de a 23-a ediţie a Salonului Internaţional de Invenţii „Inventica 2019”, desfăşurată în perioada 26-28 iunie 2019, la Iaşi.

La salon au fost prezentate peste 350 de inovaţii ale unor cercetători, antreprenori şi oameni de afaceri, din România, Republica Moldova, Rusia şi Vietnam, din mai multe domenii de activitate: mecanică, industrie alimentară, medicină, electronică, optică, publicitate, securitate-salvare, construcţii, instalaţii, jocuri.

”Premiile pe care le-am adus acoperă un interes major în industria cărnii din România şi anume eliminarea azotitului de sodium din preparatele din carne, acesta fiind un component chmic utilizat pentru obţinerea culorii. Noi am obţinut mai mulţi coloranţi pe bază de sânge animal, care au rezolvat această problemă de eliminarea totală sau cvasitotală a azotitului de sodiu din preparatele din carne”, a declarat Petru Alexe, profesor la Facultatea de Inginerie din Galaţi şi unul dintre inventatorii celor patru forme de colorant folosit pentru a da culoare preparatelor din carne.

Prin eliminarea azotitului de sodiu din preparatele din carne dispare riscul ca persoanele care consumă aceste produse să dezvolte mai devreme sau mai târziu diverse forme de cancer, după ce s-a dovedit ştiinţific că această substanţă este direct responsabilă de apariţia bolii.

O invenţie la fel de utilă şi interesantă este şi cea a profesorilor de la Facultatea de Inginerie din Galaţi, care au venit cu o soluţie ingenioasă pentru reciclarea materialelor plastice. ”Noi am eliminat din ciclul de reciclare două etape extrem de costisitoare, şi anume sortarea materialelor plastice şi spălarea lor. Ne-am gândit să folosim materialele reciclate pentru realizarea unor pavele, al căror cost nu este mare. Am efectuat studii de rezistenţă şi am constatat că aceste plăci sunt mult mai rezistente şi mai eficiente decât pavelele din beton. Au şi nişte avantaje faţă de pavelele din beton, în sensul că nu îngheaţă şi nu se produs fisuri în ele pe timpul iernii, rezistă mai bine la şocuri decât acestea pentru că materialul plastic intră în contact cu materialul mineral, au o amortizare mai bună şi se comportă mai bine sub presiunea materialelor care sunt sub partea de pavaj”, a declarat Iulian Manole, inginer la Centrul de Excelenţă Prelucrarea Polimerilor din cadrul Facultăţii de Inginerie din Galaţi.

Medalii şi diplome de excelenţă

Profesorii de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi au adus acasă:

Medalii şi Diplome de Excelenţă oferite de către Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iaşi pentru invenţiile:

- Obţinerea unui colorant natural lichid, pe bază de nitrozohemoglobină (I) (A/01103/13.12.2018) - Inventatori: Maricica Stoica, Cristian Dima şi Petru Alexe;

- Obţinerea unui colorant natural lichid, pe bază de nitrozohemoglobină (II) (A/01104/13.12.2018) - Inventatori: Cristian Dima, Maricica Stoica şi Petru Alexe;

- Procedeu de obţinere a unui colorant sub formă de pulbere, pe bază de carboxihemoglobină (COHb), pentru utilizarea la obţinerea preparatelor comune din carne (A/01105/13.12.2018) - Inventatori: Petru Alexe, Maricica Stoica şi Cristian Dima;

- Procedeu de obţinere a unui colorant sub formă de pulbere, pe bază de nitrozohemoglobină (NOHb), pentru utilizarea la obţinerea preparatelor comune din carne (A/01102/13.12.2018)- Inventatori: Petru Alexe, Maricica Stoica şi Cristian Dima;

- Fabrication of composite from unrecyclabile plastic waste - Inventatori: Iulian Manole, Ionuţ-Laurenţiu Sandu, Nicoleta-Violeta Stanciu, Felicia Stan, Cătălin Fetecău.

Medalia de Aur şi Diplomă oferite de către Universitatea Tehnică a Moldovei din Republica Moldova, pentru invenţia Obţinerea unui colorant natural lichid, pe bază de nitrozohemoglobină (I)(A/01103/13.12.2018) - Inventatori: Maricica Stoica, Cristian Dima şi Petru Alexe.

Premii speciale oferite de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică din Republica Moldova pentru invenţiile:

- Obţinerea unui colorant natural lichid, pe bază de nitrozohemoglobină (I) (A/01103/13.12.2018) - Inventatori: Maricica Stoica, Cristian Dima şi Petru Alexe;

- Procedeu de obţinere a unui colorant sub formă de pulbere, pe bază de carboxihemoglobină (COHb), pentru utilizarea la obţinerea preparatelor comune din carne (A/01105/13.12.2018)- Inventatori: Petru Alexe, Maricica Stoica şi Cristian Dima.

Maioneză vegan şi biscuiţi aglutenici cu gutui şi cremă de carob

Au fost obţinute diplome de participare şi medalii pentru invenţiile:

- Produse lactate fermentate funcţionalizate prin adaos de compozite microencapsulate pe bază de extracte antocianice din subproduse rezultate de la valorificarea vişinelor – Inventatori: Oancea Ana Maria, Bahrim Elena Gabriela, Vasile Aida Mihaela, Râpeanu Gabriela, Stănciuc Nicoleta;

- Ingrediente microencapsulate pe bază de extracte antocianice din coji de vinete şi peptide bioactive din zer cu funcţionalitate ridicată pentru utilizări în industria alimentară – Inventatori: Condurache Nina-Nicoleta, Bahrim Gabriela Elena, Râpeanu Gabriela, Stănciuc Nicoleta;

- Ingrediente funcţionale formulate pe bază de extracte flavonoidice din coji de ceapă galbenă şi peptide bioactive din zer pentru utilizări în industria alimentară – Inventatori: Milea Stefania-Adelina, Mihalcea Liliana, Bahrim Gabriela Elena, Vasile Aida Mihaela, Râpeanu Gabriela, Stănciuc Nicoleta;

- Produs Inovativ – maioneză vegan – Inventatori: Garnai Maria, Mihalcea Liliana, Vizireanu Camelia;

- Bomboane verzi de ciocolată cu umplutură – Inventatori: Mihalcea Liliana, Garnai Maria, Vizireanu Camelia;

- Freeform – vegetables mini tartes – Inventatori: Moraru Dana Iulia, Ploscuţanu Gabriela;

- Produs tartinabil vegetal cu piure de mazăre – Inventatori: Istrati Daniela Ionela, Pricop Eugenia Mihaela, Baston Octavian, Vizireanu Camelia;

- Compoziţie de aluat pentru biscuit aperitiv cu morcov – Inventatori: Baston Octavian, Pricop Eugenia Mihaela, Istrati Daniela Ionela, Vizireanu Camelia;

- Biscuiţi aglutenici cu gutui şi cremă de carob – Inventatori: Pricop Eugenia Mihaela, Baston Octavian, Iordăchescu Gabriela, Ploscuţanu Gabriela.

