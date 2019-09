Femeia care s-a înscris prima în proiectul de voluntariat al SMURD: „Întâlnesc pacienţi care cred că li se cuvine orice“

Sensei Aura Ledaru (45 de ani) are centura neagră 4 Dan Aikido şi este preşedintele Clubului Sportiv „Sakura Kiai“ din Galaţi, iar de peste trei ani a ales să fie voluntar în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi. Mărturiseşte că principala ei preocupare, ca sensei, este dezvoltarea mişcării sportive la toate nivelurile şi atragerea cât mai multor persoane către un stil de viaţă sănătos.

A aflat despre programul „Salvator din pasiune“ de pe internet. Acesta este un program naţional de voluntariat care include mai multe faze de pregătire în domeniul acordării de prim-ajutor şi ajutor calificat.



„Pot să mă mândresc cu faptul că am fost primul voluntar înscris pe lista acestui program, ulterior alăturându-se multe alte persoane dornice de a încerca o nouă provocare“, spune Aura Ledaru. În cei trei ani de când e voluntar a participat la peste 500 de intervenţii, majoritatea pe ambulanţa SMURD, la descarcerare, adunând în total 2.500 de ore lucrate pe maşinile de intervenţie.



În timp, a descoperit că cei care apreciază cel mai mult ajutorul venit de la salvatorii SMURD sunt oamenii simpli. „Fiecare intervenţie e diferită, chiar dacă multe solicitări seamănă. Nu putem şti ce ne aşteaptă la eveniment, dar am încredere în echipa cu care lucrez şi sunt pregătită fizic şi moral pentru orice. Învăţ zilnic lucruri noi, întâlnesc pacienţi care cred că li se cuvine orice şi trebuie să avem răbdare. Întâlnesc şi oameni simpli, care apreciază că altora le pasă de ei şi ne mulţumesc cu lacrimi în ochi şi cu inima deschisă“, declară ea.

Crede că voluntariatul face o comunitate să arate mai bine şi întăreşte legăturile dintre membrii ei. „E imposibil să pui un preţ pe voluntari, pentru că ei vin cu ceva nepreţuit: dorinţa de a face lucrurile să meargă, fără remuneraţie. Rezultatele noastre sunt legate de satisfacţia morală dată de sensul nou oferit comunităţii – acela că lucrurile au o direcţie, că suntem o echipă“, subliniază Aura.

Importanţa de a fi voluntar

Aura regretă că voluntariatul este privit, de multe ori, mai degrabă ca o povară decât ca un ajutor ce poate face diferenţa, în special în situaţiile de urgenţă. „Ar trebui făcute mai multe eforturi în atragerea unui număr mare de persoane dispuse să îşi rupă din timpul liber şi să formeze un grup organizat de voluntari. Sunt anumite facilităţi de care ar trebui să dispună toţi voluntarii, din orice program, însă nu toate instituţiile sunt pregătite. Să faci voluntariat pe propriii bani nu e uşor. Voluntarul are nevoie de transport până în locul unde-şi desfăşoară activitatea, de hrană zilnică, de un minim de medicamentaţie. Sunt riscuri pe care un voluntar şi le asumă din prima zi. Viaţa voluntarului este la fel de importantă ca a oricărui angajat. A face voluntariat nu înseamnă a sta pe margine şi a face poze sau a merge acolo unde ţi se promite un avantaj material, ci înseamnă că participi la toate activităţile unde eşti încadrat“, spune Aura.

Importanţa voluntariatului este încă departe de a fi recunoscută de comunitate, dar societatea românească faci paşi în această direcţie. Pe de altă parte, persoanele care se implică în activităţi de voluntariat au un set de valori şi principii după care se ghidează în viaţă şi pe care le transmit şi celor cu care intră în contact zilnic.



„Cred că ne naştem cu valorile, iar principiile ni le stabilizăm pe parcursul vietii. În activitatea de voluntariat e nevoie de transparenţa organizaţiei. Datorită ei creşte încrederea voluntarilor asupra capacităţii organizaţiei de a-şi asuma onest responsabilităţi privind susţinerea activităţilor de voluntariat şi recunoaşte voluntariatul ca o componentă proprie. Responsabilizarea, echitatea şi demnitatea sunt alte principii care implică respectarea integrităţii voluntarului, tratarea voluntarilor echilibrat şi nediscriminatoriu şi recunoaşterea contribuţiei individuale a fiecăruia“, consideră femeia.

Cum ajută artele marţiale în relaţia pacient-paramedic

În sutele de intervenţii la care a participat, Aura a avut ocazia să aplice principiile din artele marţiale şi în relaţia pacient-paramedic voluntar. În calitate de instructor, este responsabilă pentru fiecare cursant, copil sau adult, din momentul în care a intrat în sala de antrenament până când pleacă. Nimeni nu părăseşte Dojo-ul fără să primească un zâmbet, astfel încât să-i meargă bine în acea zi, cum îi place Aurei să spună.

Un lucru este cert: antrenamentele la Aikido nu sunt niciodată simple, aşa cum nu sunt nici intervenţiile la care participă alături de colegii de la SMURD. „În sala de antrenament, nu ştii cum reacţionează fiecare individ, copil sau adult. Nu-i ştim istoricul medical complet, nu stim ce tratament urmează, dar trebuie să ţinem cont de orice semn, direct sau indirect, atunci când suntem împreună. La fel este şi cu pacienţii. Nu ştim cum poate reacţiona un pacient la simpla vedere a echipajului ajuns la solicitare. Unii devin agresivi, alţii se sperie, unii uită ce au de spus, alţii ne povestesc prea multe. Fiecare individ este diferit şi trebuie să fim atenţi la orice semn. Încercăm să aflăm ce tratament urmează, dar nu ştim care vor fi reacţiile la întrebările pe care i le punem“, spune voluntara SMURD.

Noii voluntari cu care lucrează la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă din Galaţi o văd mai degrabă ca un prieten decât ca un mentor. „Important e că ei merg deja pe un drum deschis de noi, cei din seria iunie 2016 şi lucrurile sunt mai clare pentru ei. Cursurile sunt mai apropiate în timp unele de altele, activităţile sunt diverse, deja participă la aplicaţii mult mai devreme decât am putut s-o facem noi. Programul a evoluat şi are o abordare mai complexă.“

35 de case construite în cinci zile

Între munca în sala de antrenament ca instructor de Aikido şi cea de voluntar la SMURD, Aura îşi găseşte timp şi pentru alte activităţi. Acum doi ani, a început să colaboreze cu organizaţia Habitat for Humanity, prin intermediul căreia a ajutat la construirea de case pentru nevoiaşi. Îşi aminteşte de prima acţiune din program, la Bacău, unde a pus umărul, alături de alţi voluntari, la ridicarea a 35 case în cinci zile; la Constanţa a participat la construcţia a patru case duble, tot în cinci zile. Anul acesta, urmează să meargă la Vâlcea, unde va ajuta la ridicarea unor adăposturi pentru persoanele dezavantajate.

Aura a participat şi la Caravana SMURD „Fii pregătit!“, în judeţul Galaţi, alături de „Fundatia pentru SMURD“, luând parte la acţiuni comune ale voluntarilor din toată ţara. „Alături de alţi câţiva colegi voluntari, organizăm regulat campanii de strângere de ajutoare pentru diverse persoane, copii sau adulţi, care trec prin încercări grele – de pildă, pentru oameni ale căror case au fost distruse în urma incendiilor şi inundaţiilor sau pentru copii din centre de plasament. Avem acest obicei de peste zece ani şi vrem să ajutăm în continuare“, mărturiseşte Aura.