Detaliile unei crime care a schimbat numele unui cartier dintr-un mare oraş din România. Cum s-a transformat „Moş Anghelache“ în „Două babe“

Nu departe de sensul giratoriu cunoscut gălăţenilor sub denumirea de „La General” - înainte de intrarea în recesiune a combinatului siderurgic acolo era una dintre mai aglomerate intersecţii din România - se află o zonă cu o denumire bizară: „Două babe”.

Dincolo de faptul că denumirea nu-i tocmai „corectă politic” (instituţiile anti-discriminare din zilele noastre ne-ar sugera că formularea neutră ar fi „două persoane în vârstă”), puţini ştiu că numele zonei are la origine o tragedie cumplită petrecută în primăvara anului 1980.

Zona face parte din cartierul rebotezat după Revoluţie „Aurel Vlaicu”, dar care acum patru decenii purta numele eroului comunist IC Frimu. Unii localnici trecuţi de a treia tinereţe spun că mai înainte, în perioada interbelică, partea aceea se numea „La moş Anghelache”, în cinstea unui cârciumar ce avea acolo un depozit mare de vinuri. Dar să revenim la povestea crimei care a dat o nouă identitate cartierului.

Crima de pe Gladiolelor

Casa în care dubla crimă - una dintre cele mai sadice din Galaţi din perioada comunistă - se afla undeva pe fosta stradă Gladiolelor, actualmente strada Călugăreni. Pe atunci, zona încă era împânzită de case, blocurile fiind construite începând cu 1982.

Cel care a descoperit dublul asasinat este chiar un nepot al uneia dintre proprietarele casei. După cum a povestit pentru „Adevărul” Marin Grigoriu, a fost primul sosit la locul oribilei întâmplări în dimineaţa de 28 mai 1980. Venise în vizită la mătuşa sa, dar a găsit poarta încuiată. Un lucru destul de ciudat pentru că aceasta ţinea în mod normal poarta descuiată.

A sărit gardul şi a intrat în casă, iar atunci a văzut grozăvia. Şi-a găsit întâi mătuşa moartă şi dezbrăcată complet, într-o baltă de sânge. „Aneta şi Elisabeta Vasiliu, mamă şi fiică, zăceau fără suflare, pline de sânge, cu urme de muşcături în jurul gurii, cu tăieturi pe sâni şi un topor lângă ele”, a povestit Marin Grigoriu.

Marin Grigoriu FOTO Adrian Obreja

Un lucru care i-a cutremurat până şi pe anchetatori a fost acela că una dintre victime, femeia mai tânără (care era mătuşa tânărului care a descoperit crima), avea o bucată de intestin pe faţă. Iniţial, s-a crezut că ar fi intestin de găină ajuns accidental acolo, însă analizele făcute de medici au arătat că era chiar o bucată din intestinul femeii. În abdomenul Anetei a fost găsită şi o bucată de săpun.

Pe lângă faptul că a suferit un adevărat şoc când şi-a văzut rudele căsăpite, omul s-a ales şi cu calitatea de principal suspect al crimelor.

„Ancheta a început imediat, dar a durat mult. Am fost pus pe drumuri zi de zi, la Miliţie. Se ajunsese în situaţia în care eu eram cel bănuit de fapta asta nenorocită. Încercau să se găsească tot felul de legături între mine şi omor. Acum îmi dau seama că am făcut foarte bine că am ieşit imediat din casă şi am fugit la rudele mele. Dacă mai stăteam un pic şi lăsam urme acolo, mă puteau acuza”, îşi aminteşte Marin Grigoriu.

Criminalul, prins din întâmplare

Chiar dacă autorităţile comuniste au declanşat o anchetă furibundă (inclusiv au interzis detaliile despre omor, nici măcar un banal anunţ nefiind publicat în ziarele din acea vreme), făptaşul a fost prins cu greu, abia dupa 11 luni de căutari, fiind depistat, de altfel, doar printr-un întâmplare. Având apucături sadice extreme, tânărul de 26 de ani care le-a violat, le-a torturat şi le-a căsăpit pe Aneta şi Elisabeta Vasiliu a încercat să repete isprava cu alte două femei, în aceeaşi zonă, în toamna lui 1989. Spre ghinionul lui şi norocul anchetatorilor, victimele s-au dovedit de data asta mai puternice şi au avut parte şi de ajutorul unui vecin.

Împreună, l-au alungat pe individ şi au dat semnalmentele lui Miliţiei. A fost identificat drept chiriaşul unei familii din Fileşti. Era muncitor la Spaţii Verzi şi părea o persoană liniştită, însă sub această mască se ascundea, după cum a rezultat din expertiza psihiatrică, un adevărat monstru.

A fost judecat în regim de urgenţă şi a fost condamnat la închisoare pe viaţă. La mai puţin de doi ani de la crimă, cartierul a fost demolat, iar în locul caselor au apărut sute de blocuri. Odată cu noua arhitectură urbană a dispărut pentru totdeauna şi toponimul „La moş Anghelache”, în locul lui fiind pus, nu se ştie pentru câtă vreme (căci nimic nu-i veşnic), arhicunoscutul „Două babe”.

