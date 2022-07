Antreprenoarea care a readus pe piaţă gustul prăjiturilor copilăriei, făcute doar din ingrediente naturale FOTO

Maria Alexandra Tîrcavu (24 de ani) administrează în prezent o brutărie în Galaţi. A terminat ASE-ul la Bucureşti şi i-a venit ideea de-a deschide o brutărie alături de tatăl său în 2017-2018, când afacerile mici de acest gen se puteau număra pe degetele de la o mână în oraşul de la malul Dunării.

„Bunica era o bucătăreasă foarte bună şi făcea de toate, cozonaci, prăjituri. După ce a ieşit la pensie, s-au mutat la ţară şi făcea pâine la cuptor. Duceam dorul pâinii făcute pe vatră la ţară, cu o făină bună, fără aditivi”(si premixuri cum se gasesc acum in mare parte pe piata ) povesteşte Maria (Alexandra ) cum a pornit totul.

Pentru că bugetul familiei nu le permitea să deschidă o afacere, au accesat 135.000 de lei (27.000 euro ) din fonduri nerambursabile prin programul Start-Up Nation, pe partea de brutărie şi patiserie artizanală, iar în decembrie 2019 i-au dat drumul.

Tatăl său, Doru Tîrcavu, este mâna ei dreaptă şi pentru că a urmat Facultatea de Inginerie Alimentară din Galaţi, inovează constant. A ieşit recent pe piaţă cu produse mai puţin cunoscute majorităţii consumatorilor. De altfel, 90% din produsele sale de panificaţie şi prăjituri sunt reţete proprii.

Prăjituri aşa cum erau pe vremuri

Mai nou, la cererea unor clienţi a produs şi o pâine integrală fără sare, dar a creat şi diverse produse pentru clienţii care au intoleranţă la anumite ingrediente : zahăr, gluten, ouă, lactate. O inovaţie este şi cozonacul cu zahăr de mesteacăn care are indicele glicemic redus, produs de Paşte la cererea unor clienţi.

Antreprenoarea şi tatăl ei au readus pe piaţa din Galaţi şi cunoscuta prăjitură Siretul, asociată de mulţi dintre noi cu unul din gusturile preferate ale copilăriei, creată doar din ingrediente naturale, fără aditivi şi premixuri.

„Am fost pe la mai multe cofetării din oraş cu fiica mea, în ideea să guste din prăjitura Siretul şi să simtă acel gust al copilăriei noastre, dar am fost dezamăgit de ce am găsit. Am decis atunci să vin cu propria reţetă, care cuprinde doar ingrediente naturale. Am testat până mi-a ieşit varianta, cred eu, optimă”, explică Doru Tîrcavu, la care vin acum gălăţeni special ca să simtă gustul de odinioară al cunoscutei prăjituri româneşti.

Pâinea cu ţelină şi păstârnac

Vor scoate pe piaţă în viitorul apropiat şi o pâine rustică cu secară, un sortiment dorit de consumatorii care vor o pâine cu mai puţin carbohidraţi şi care îşi menţine prospeţimea o perioadă mai îndelungată. La mare căutare este acum pâinea cu legume. Printre ingrediente se regăsesc ţelina, păstârnacul, morcovul, seminţele de in şi cele de floarea-soarelui.

„Să îşi urmeze visurile, să fie prudenţi şi să nu se lase învinşi de la primul eşec. Dacă sunt pasionaţi de ceea ce fac, mai devreme sau mai târziu vor reuşi”, este sfatul lui Doru Tîrcavu pentru cei care vor să îşi deschidă propria afacere şi să inoveze, dar nu au avut suficient curaj până acum ca să facă acest pas.

Familia Tîrcavu este implicată constant şi în acţiuni caritabile, pornind de la donaţii şi până la acţiuni de ajutorare a persoanelor sărace, în special copii, cu produse tradiţionale de la brutăria proprie, dar nu numai. „În general, sprijin orice acţiune caritabilă. Copiii sunt extrem de vulnerabili şi e nevoie să îi ajutăm atunci când au mare nevoie, în special când sunt bolnavi”, spune Maria Alexandra Tîrcavu.

