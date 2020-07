Sportiva 2 în 1. Atleta de naţională coooptată în echipa României la bob

Una dintre cele mai bune sprintere din România este Cătălina Gabriela Olaru, în vârstă de 19 ani, componentă a loturilor naţionale de junioare la 100 metri şi 100 metri garduri, dar şi la individual.

Pregătită la Focşani, la clubul Sportiv Unirea, de antrenorul Fănel Iliescu, care se ocupă, chiar şi la pensie, de această sportivă, precum şi de surorile ei mai mici, la fel de bune atlete, Cătălina a fost şi ea afectată de lipsa competiţiilor din cauza pandemiei.

Pe de altă parte a avut timp să-şi pregătească şi unul dintre examene importante din viaţă, Bacalaureatul, astfel că de la toamnă îşi va continua pregătirea într-un centru universitar, cel mai probabil la Braşov, unde pe lângă atletism va urma, aproape sigur, şi cursurile Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

Cătălina face atletism de la vârsta de 13 ani, iar în cei şapte ani de muncă intensă, în care a încercat mai multe probe, respectiv 60 metri plat, 100 de metri, a experimentat, la sugestia antrenorului ei, şi proba de sărituri garduri, 100 şi 400 m, dovedind că este o alergătoare polivalentă. De altfel, aceste probe i-au adus şi cele mai mari satisfacţii, la întrecerile naţionale din ultimii doi ani.

De curând, pentru ea s-a ivit o variantă sportivă căreia nu vrea să-i dea cu piciorul: bobul, un sport de iarnă pentru care îţi trebuie calităţi deosebite. Cătălina a urmat deja un curs de pregătire la Sinaia, cu lotul naţional, la finalul căruia antrenorul a fost extrem de mulţumit şi i-a transmis că o aşteaptă la lot.

“Având in vedere că am făcut atletism nu mi se pare foarte greu. Din contră, este ceva interesant şi chiar îmi place! Domnul antrenor de Bob de la CSO Sinaia, antrenorul Cezar Popescu, a venit la Focşani să dau câteva probe de viteză, aruncarea bilei. La câteva zile am fost chemată la Buşteni pentru a începe pregătirea. Mă voi întoarce la Buşteni pentru pregătire”, spune entuziasmată Cătălina Gabriela Olaru pentru aimx.ro.

Vă mai recomandăm:

Atleta Claudia Prisecaru, triplă campioană naţională a României în doar două zile

FOTO Trei poliţiste din Vrancea, pe podium la Campionatul de atletism al Ministerului de Interne. Ce mare atletă a fost alături de ele