Singurul primar AUR din Vrancea a fost dat afară din partid după ce, acum patru zile, era ridicat în slăvi

Alianţa pentru Unirea Românilor, Filiala Vrancea, a anunţat vineri că nu-l va mai sprijini pe actualul primar al comunei Pufeşti, Nicolae Damian, de altfel singurul edil a formaţiunii în Vrancea.



Liderii AUR îl suspectează pe primarul că ar fi bătut palma cu PNL.

„Începând de astăzi, primarul AUR Pufeşti, Damian Nicolae, a abandonat partidul pe listele căruia a fost ales şi a decis să se alăture PNL, partid ce i-a propus că îl va sprijini pentru un al doilea mandat în 2024. Bănuim că această mişcare are legătură cu postul de director de şcoală, post în care a fost numită prietena sa, dar şi cu promisiunile de alte avantaje financiare, promisiuni făcute de PNL Vrancea”, au transmis reprezentanţii AUR Vrancea.

Aceştia îl critică pe primar şi de aroganţă, după ce un sondaj intern l-ar plasa foarte prost în preferinţele oamenilor.

„Sondajul de opinie făcut recent în comună arată o prăbuşire a încrederii cetăţenilor în primarul Damian, datorită aroganţei sale şi lipsei de transparenţă decizională. Vă promitem că în 2024 vom avea un candidat mai serios la Pufeşti”, potrivit AUR Vrancea.

Primarul spune că nu s-a alăturat PNL

Nicolae Damian are un profil mai puţin obişnuit faţă de restul primarilor din Vrancea. Cel puţin la educaţie este singurul edil care se poate lăuda cu un doctorat în meseria pentru care s-a format - cea de profesor de geografie.El s-a declarat surprins de aceste afirmaţii ale preşedintelui formaţiunii, deputatul Georgel Badiu, nimeni unchiul preşedintelui AUR, George Simion.

„Nu m-am alăturat PNL. Am avut deseori discuţii cu reprezentanţii PNL Vrancea cu privire la proiectele de dezvoltare ale comunei Pufeşti şi am găsit deschidere din partea conducerii Consiliului Judeţean Vrancea pentru a ajuta comuna noastră. Domnul Badiu a fost la mine astăzi şi am stat de vorbă. Mi-a spus că nu mă va da afară din AUR chiar dacă eu aş trece la alt partid. Dar, vă spun clar, nu m-am înscris în alt partid şi nici nu s-au făcut presiuni asupra mea de a trece la alt partid. Sub nicio formă nu poate fi vorba de negocierea unor avantaje personale, iar ceea ce scrie în comunicatul AUR postat pe Facebook mă determină să închei orice colaborare cu AUR. Comuna Pufeşti are nevoie de proiecte, de sprijin, nu de scandaluri”, a precizat primarul comunei Pufeşti, Nicolae Damian.

Pe 12 iunie, prin urmare acum patru zile, acelaşi primar era lăudat de liderii AUR Vrancea, Nicolae Damian fiind comparat cu un fel de Prâslea al judeţului.

„Dacă timp de 32 de ani, edilii diferitelor partide care s-au perindat la conducere ne-au obişnuit cu treburi făcute de mântuială pe bani foarte mulţi, iată că doi oameni de AUR care s-au pus în slujba naţiei române, în doar 1 an şi 8 luni au avut rezultate cât alţii în 18 ani. Atât primarul comunei Pufeşti, Nicolae Damian cât şi viceprimarul, Velişcu Cristinel, sunt membri AUR de la înfiinţarea partidului, iar scopul candidaturii lor a fost acela de a da o altă faţă politicii făcute în comună. Iată că intr-un timp record au şi reuşit să obţină această schimbare, prin muncă cinstită şi devotament”, spuneau liderii AUR Vrancea.

