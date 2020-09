Primarul Focşaniului critică Guvernul că nu-i dă bani de măşti pentru elevi şi profesori, dar se plânge că proprii copii nu pot suporta masca

Deschiderea noului an de învăţământ, pe data de 14 septembrie, este folosită diferit din punct de vedere electoral de reprezentanţii administraţiei locale, aflaţi în campanie locală pentru alegerile din 27 septembrie.

Dacă cei de la putere laudă eforturile Guvernului, cei din opoziţie, aflaţi însă la putere în oraşe precum Focşani, critică din toate poziţiile încercările legate de începerea anului şcolar.

Este şi cazul primarului PSD al Focşaniului, Cristi Misăilă, care s-a plâns vineri, într-o conferinţă de presă, că are nevoie de 3,1 milioane de lei de la Guvern pentru deschiderea în bune condiţii a anului şcolar.

Recunoaşte singur că a trimis solicitarea abia pe data de 3 septembrie. Misăilă susţine că în cele 24 de unităţi de învăţământ din oraşul pe care îl păstoreşte este nevoie de 1,6 milioane de măşti, 14.000 de litri de dezinfectant, 9.000 de litri de săpun lichid, 52.000 de cutii de şerveţele iar necesarul de materiale IT şi gadgeturi este 3.737 de abonament de mare viteză de internet, 1.032 de laptopuri, 612 camere web, 9.315 tablete şi 71 de aparate de camere de termoscanare.

Cum spuneam, valoarea acestor materiale este de 3,1 milioane de lei, primăria făcând doar o alocare aproape nesemnificativă, de 81.000 de lei, din lipă de bani

“O sumă exorbitantă pentru bugetul municipiului Focşani, pentru că în această perioadă veniturile au scăzut, cheltuielile au crescut şi am avut alocate foarte multe sume pentru a gestiona situaţia din pandemie. Am trimis un memoriu către Ministerul Educaţiei încă din data de 3 septembrie prin care s-a prezentat acest necesar iar până în data de astăzi nu am primit niciun răspuns", a spus Cristi Misăilă.

Acesta nu s-a ferit să considere aberante măsurile Guvernului de a obliga elevii să poarte măşti, menţionând că a făcut un experiment cu copiii săi.

“Noi îi obligăm, din punctul meu de vedere aberant, să poarte mască în timpul orelor de curs. Am făcut un experiment, cu proprii copii. Nu rezistă mai mult de jumătate de oră să poarte masca pe figură. Este un lucru care numai la noi se poate întâmpla, în România’, a mai spus Misăilă.

Edilul a mai precizat că în acest sens a primit zece sesizări la primărie de la părinţi, care critică măsurile Ministerelor Educaţie şi Sănătăţii, de a-i obliga pe copii să se protejeze cu măşti.

