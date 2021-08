Poliţia Locală care plăteşte spor de noapte, deşi are doar o patrulă nocturnă. „Se plătesc doar turele"

De zece ani, Poliţia Locală din Focşani funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Municipal Focşani. Este o structură oarecum diferită de modul de organizare al altor poliţii locale, cum este spre exemplu în judeţul vecin Buzău, unde Poliţia Locală funcţionează ca departament în cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Din acest motiv, având statut de funcţionari publici, poliţiştii locali de la Focşani par mai favorizaţi la încasarea unor drepturi salariale. Aşa s-a ajuns şi la aberaţii de genul plăţii unor sporuri pentru condiţii de noapte, în valoare de 25%, deşi instituţia nu are în realitate decât o singură patrulă care se află în teren pe timp de noapte, iar o altă patrulă păzeşte un singur obiectiv recent dat în folosinţă.

Potrivit statului de personal prezentat pe site-ul Poliţiei Locale Focşani, se menţionează că din cei 81 de angajaţi ai instituţiei, numai zece dintre ei nu primesc acest spor, fiind vorba, evident, de directori, şefi de servicii, jurist etc. Directorul Poliţiei Locale Focşani spune că între timp, de la 1 august, prin pensionarea a doi subalterni, instituţia mai funcţionează cu 79 de angajaţi. Acesta susţine că sporul de 25 % îl primesc doar cei care efectiv lucrează noaptea, în funcţie de tură.

„În trecut am avut mai multe patrule de noapte, dar pentru că am rămas fără personal mai avem doar două echipe mixte care acţionează pe timp de noapte. Sporul de noapte îl o primeşte doar acel poliţist care face ture, fiind plătit, efectiv la orele lucrate. Dacă îi vine tura de două ori pe lună, doar acele zile sunt pontate, practic o sută-două de lei în plus la salariu”, ne spune Dorian Alecsandrescu, directorul Poliţiei Locale Focşani.

Totuşi, din statul de plată se înţelege altceva, în condiţiile în care 20 de poliţişti locali primesc lunar o leafă brută cuprinsă între 8.200 de lei şi 8.600 de lei. Cel mai mic salariu în Poliţia Locală Focşani este de 3.765 de lei, iar cel mai mare salariu care i se plăteşte unui poliţist cu studii medii este de 5.329 de lei. Directorul Poliţiei Locale Focşani are cel mai mare salariu, 14.720 de lei brut (8.300 de lei net), la care se adaugă încă 3.300 de lei net pe care îi primeşte lunar ca membru în ATOP. Toţi poliţiştii locali de la Focşani, inclusiv şeful instituţiei, mai primesc lunar încă 700 de lei net, reprezentând norma de hrană în valoare de 32 de lei/zi.

Se cere reorganizarea

Pornind de la aceste realităţi, aleşii majoritari PNL-USR PLUS din Consiliul Local şi-au propus în viitorul apropiat o restructurare a instituţiei, intenţionând să treacă Poliţia Locală în subordinea primarului municipiului.

„Noi am făcut o analiză comparativă, pe acelaşi număr de salariaţi, pe aceleaşi funcţii şi fondul de salarii al Poliţiei Locale Focşani este mai mare cu 1,7 milioane de lei decât la Suceava. Directorul de la Focşani are salariul brut de 14.720 de lei/lună, în timp ce directorul de la Arad are un salariu brut de 10.458 de lei/lună. Am discutat cu sindicatul poliţiştilor locali, am avut vreo trei întâlniri şi cu edilul municipiului şi la nivel declarativ ne-au spus că sunt de acord cu propunerea de a fi trecută instituţia în subordinea primarului, pentru reducerea fondului de salarii. Ar dispărea nişte funcţii cu pondere mare în bugetul de salarii”, potrivit lui Victor Dumitru, consilier local PNL.

Pentru acest lucru trebuie modificată organigrama Primăriei, lucru pe care doar primarul poate să-l propună şi mai este nevoie de un aviz de la Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, aviz care se obţine în 45 de zile.

