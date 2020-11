PNL şi USR-PLUS se tatonează pentru formarea unei majorităţi în Consiliul Local Focşani

Odată cu constituirea Consiliului Local Focşani, dar şi cu depunerea jurământului de către primarul reales al Focşaniului, Cristi Misăilă, cele trei partide care au trecut pragul electoral la Focşani, PNL, PSD şi USR-PLUS, emit pretenţii pentru obţinerea funcţiilor din administraţia locală.

Cele mai râvnite posturi sunt cele de două funcţii de viceprimari, pe care le vizează fiecare dintre cei trei rivali politici.

Liberalii, care au obţinut cel mai mare număr de consilieri, zece la număr (din 21), cred că lor li se cuvin cele două posturi de viceprimar, cel puţin din prisma negocierilor cu USR-PLUS, neconcretizate în nici un fel, tocmai din acest diferend de gândire.

PNL consideră că cei zece consilieri ai lor depăşesc numeric cu mult cei doi aleşi ai USR-PLUS şi o egalitate între ei pentru funcţiile de viceprimari nu are cum să fie valabilă, asta în condiţiile în care aceeaşi liberali au fost refuzaţi cu postul de vicepreşedinte, în celălalt for, judeţean, de cei doi consilieri ALDE, care au ales să meargă tot cu PSD.

Penelistul Liviu Macovei, cel care se declară candidatul PNL la funcţia de viceprimar al Focşaniului, după ce a candidat în tandem cu pierzătorul Ion Ştefan la Primăria Focşani, spune că actuala configuraţie a Consiliului Local Focşani creează posibilitatea ca PNL împreună cu USR-PLUS să asigure o majoritate stabilă. Oarecum mai dilomat decât colegii săi de partid, Macovei nu spune însă cu subiect şi predicat că PNL este pregătit să ofere un post de viceprimar USR-PLUS.

„Având în vedere cele enunţate, fac un apel public la reprezentanţii USR-PLUS din Consiliul Local Focşani să lăsăm la o parte orice conflicte inutile şi să facem împreună majoritatea de care Focşaniul are nevoie în Consiliul Local. Ar fi păcat să lăsăm pentru următorii 4 ani Focşaniul prizonier al lui Marian Oprişan din cauza unor orgolii mărunte şi a unor strategii de campanie”, potrivit lui Liviu Macovei (foto).

De partea cealaltă, Alianţa USR PLUS, Filiala Focşani, adresează o invitaţie deschisă Partidului Naţional Liberal Filiala Focşani pentru o negociere deschisă, transparentă. USR PLUS propune PNL Focşani un protocol menit să confere stabilitate şi predictibilitate Focşaniului. Protocolul ar urma să conţină, ca priorităţi, plafonarea taxelor locale pentru următorii 4 ani şi concentrarea eforturilor pentru atragerea de fonduri europene; restructurarea aparatului administrativ local; depolitizarea societăţilor din subordinea Consiliului Local şi angajarea de oameni profesionişti doar prin concurs public; auditarea şi prioritizarea investiţiilor în educaţie; digitalizarea şi transparentizarea primăriei ca puncte cheie în eliminarea corupţiei.

"În special pentru faptul că primarul este reprezentant al PSD, poziţiile de viceprimari vor reveni celor două formaţiuni, Alianţa USR PLUS şi PNL, în pondere egală, tocmai pentru a asigura echilibrul în administraţia publică, arătând totodată respect faţă de cetăţeni. Dorim să fim cât se poate de clari şi în ceea ce priveşte relaţia cu PSD. Alianţa USR PLUS nu a purtat şi nu va purta negocieri cu PSD pentru formarea unei majorităţi în cadrul CL Focşani. Toate informaţiile în acest sens sunt doar ştiri false (fake news) menite să intoxice alegătorii focşăneni în prag de alegeri", potrivit ceor doi reprezentanţi PLUS în Consiliul Local Focşani, Corina Atanasiu şi Alexandra Tătaru (foto).

În plus, cele două consiliere solicită conducerii PNL Focşani să înceteze încurajarea postărilor denigratoare la adresa lor, de cele mai multe ori suburbane şi sexiste, de pe conturile false controlate de diverşi membri PNL, unii dintre ei consilieri locali.

În fine, primarul PSD al Focşaniului, Cristi Valentin Misăilă, a declarat luni, imediat după depunerea jurământului de credinţă cu care îşi va începe al doilea mandat, că îşi doreşte în posturile de viceprimar pe cei care au obţinut cele mai multe voturi de la populaţie, respectiv PNL şi PSD.

„Să se respecte votul cetăţenilor iar ponderea fiecărui partid în Consiliul Local să fie exprimată prin poziţiile de viceprimar. Probabil aici este marea dispută, care partid îşi va pune viceprimarii în Primăria Focşani şi Consiliul Local. Vreau să am o colaborare deschisă cu toţi viceprimarii, indiferent de culoarea politică”, a mai spus primarul Cristi Misăilă.

Cel mai probabil, lucrurile cu privire la alegerea celor doi viceprimari se vor tranşa după alegerile parlamentare.

