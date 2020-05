O nouă promisiune pentru drumul care leagă două zone turistice. După Marian Oprişan, ministrul Ion Ştefan spune şi el că drumul închis „va deveni istorie“

Proiectul de reabilitare şi modernizare a drumului DN 2 L, care face legătura dintre zonele turistice Soveja şi Lepşa, iese din nou din sertare, acolo unde s-a aflat cel puţin în ultimii zece ani.

De data aceasta, noutatea este că Ministerul Transporturilor a avizat proiectul tehnic, informaţie furnizată de Ion Ştefan, ministrul Dezvoltării, pe pagina sa de Facebook, fără să precizeze şi un orizont de timp când lucrarea va fi gata sau măcar va începe.

<<Pancarta cu ”drum închis” între Lepşa şi Soveja, drum cunoscut de vrânceni în special drept Coaşa, va deveni istorie! Ne vom ocupa şi de Vrancea turistică, aşa cum am promis vrâncenilor şi tuturor românilor care iubesc zona de munte a Ţării Vrancei. După ce am deblocat proiectul bazei de tratament balneo de la Vizantea-Livezile, azi am primit avizul favorabil pentru reabilitarea acestui drum de la Ministerul Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere>>, s-a lăudat Ion Ştefan.

Anul trecut, în februarie, un alt persoanj politic al Vrancei, preşedintele Consiliului Judeţan Vrancea, Marian Oprişan, anunţa cu surle şi trâmbiţe că acelaşi proiect de investiţii a fost scos la licitaţie pe SEAP şi se afla în faza de evaluare a ofertelor.

Spre deosebire de oponentul său politic, Oprişan oferea şi cifre, dar şi termene de finalizare, respectiv 115 milioane de lei şi doi ani şi jumătate până când se va circula din nou pe drum. Evident, fiind an electoral, nimeni nu s-a entuziasmat, mai ales că acelaşi personaj anunţa în 2014, de faţă cu preşedintele PSD de atunci, Victor Ponta (aflat în campanie pentru prezidenţiale), că în 2016 se va putea circula pe drumul Soveja-Lepşa pe un start de asfalt nou.

Specialiştii spun că Staţiunea Soveja, devenită o ruină, are acelaşi potenţial turistic ca Valea Prahovei, dar a fost ţinută pe loc foarte mult şi de acest drum care o lega de Lepşa, raiul pensiunilor agromontane din Vrancea.