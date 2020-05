Managerul suspendat al Spitalului de Urgenţă din Focşani, infectat cu Covid-19, susţine că este ţinut internat cu forţa. Ce plan devoalează acesta

Confirmat pe data de 10 aprilie cu noul coronavirus, Constantin Mândrilă, managerul suspendat al Spitalului de Urgenţă din Focşani se plâne că de aproximativ o lună este ţinut cu forţa internat în spitalul pe care l-a condus până la instalarea unei echipe militare.

El a contestat rezultatele testelor efectuate de DSP Vrancea, considerând că nu sunt reale.

„Aşa cum se ştie, eu am fost internat forţat în 12 aprilie. De atunci, nu am ieşit din spital nici acum, deşi sunt asimptomatic şi nu am luat niciun tratament în acest timp. Mi s-a dat cel mult nişte vitamina C şi cu toate astea sunt ţinut în spital de 4 săptămâni. Revolta mea a fost că am fost testat pe 29 aprilie şi am fost negativ, mi-a venit rezultatul după doua zile, iar apoi mi s-a recoltat din nou şi mi s-a zis ca e proba incertă, iar după alte trei zile, luni, mi s-a recoltat din nou şi mi s-a zis ca e proba pozitivă. E ceva ce nu se leagă. Am contestat rezultatul şi am cerut să mi se recolteze o probă martor pentru că atunci când eram director am semnat contract cu Institutul Cantacuzino şi să îmi recolteze o proba martor ca să vedem dacă este într-adevăr pozitiv sau nu”, a declarat managerul Spitalului de Urgenţă „Sf. Pantelimon” din Focşani pentru News.ro.

Directorul spitalului crede că rezultatul probelor sale ar fi intenţionat pozitiv pentru a-l ţine internat peste 30 de zile, caz în care, conform contractului de management, el poate fi suspendat de la conducerea spitalului şi numit un interimar.

„Deci eu nu am ieşit deloc din această încăpere (…) cum m-am reinfectat în camera asta? Cred că se doreşte ca eu să stau internat 30 de zile pentru ca am o clauză în contract că, dacă sunt în incapacitate 30 de zile, atunci pot fi suspendat şi se poate numi un manager interimar. Ei nu m-au putut suspenda în perioada asta pentru că sunt internat şi cred că asta urmăresc”, a spus Mândrilă pentru News.ro.