FOTO VIDEO Creştin ortodocşii pe stil vechi din Vrancea sărbătoresc Crăciunul. De ce frunzele de soc reprezintă un simbol al Naşterii Domnului

Pentru majoritatea creştinilor ortodocşi din România, sărbătorile de iarnă se sfârşesc luni, odată cu celebrarea Sfântului Ioan Botezătorul.

Pentru creştinii ortodocşi care respectă însă Calendarul Iulian, sărbătorile sunt de abia la început. Cei care ţin sărbătorile pe stil vechi sărbătoresc luni, 7 ianuarie, Naşterea Domnului, prima zi de Crăciun.

În România sunt aproape un milion de oameni care sărbătoresc pe stil vechi, din care aproximativ 170 de familii aparţin de parohia din Focşani.

La Biserica Ortodoxă pe Stil Vechi "Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Focşani, de pe strada Rovine, preotul Nicolaie Onofrei a săvârşit luni slujba de Crăciun.

Părintele a venit în faţa credincioşilor cu câteva ramuri înfrunzite de soc, culese din grădină, pe care le consideră simbolul acestei sărbători, în ciuda anotimpului.

“An de an, de Naşterea Domnului, socul ne face frunzuliţe. Bătrânii spun că pe vremuri socul făcea chiar flori. În aer liber, pe o asemenea vreme, este imposibil de a se face. De aceea este doar o minune a lui Dumnezeu, pe care o face an de an, de Naşterea Domnului, după cum serbăm noi, după calendarul Iulian. Păstrăm sărbătorile aşa cum le-au lăsat Sfinţii Părinţi”, ne-a precizat preotul Nicolaie Onofrei.

Credincioşii pe stil vechi s-au pregătit cum se cuvine pentru sărbătoarea Naşterii Domnului, masa de Crăciun incluzând aceleaşi bucate tradiţionale.

“Am sărbătorit Ajunul Crăciunului la Mănăstirea pe stil vechi de la Găgeşti, unde am cântat colinde, ne-am urat la mulţi ani, ne-am împărţit cadouri şi a fost minunat. Pentru că eu mănânc doar peşte, am pregătit toată mâncare doar cu peşte: răcitură, salată de boeuf, sarmale, cârnaţi dar şi cozonaci, tradiţional. Soţul, care mănâncă şi porc, are parte de toate celelalte produse”, ne-a declarat Florentina Sima, membră a comunităţii pe stil vechi.