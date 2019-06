FOTO Ploaia a făcut prăpăd într-o comună din Vrancea. Au fost inundate case şi s-au distrus drumuri. Primar: „Ce să faci? N-ai ce să faci... decât să refaci“

O ploaie de o oră, pornită aproape din senin, sâmbătă după-amiază, în comuna Vizantea Livezi, a provocat distrugeri importante.

Două case şi şase curţi au fost inundate, un pod provizoriu din tuburi de beton a fost distrus, iar circa 10 case izolate.

Momentan, se poate trece pe o punte din fier care nu a fost afectată, însă numai pietonal. De asemenea, un drum asfaltat a fost distrus pe o lungime de aprox 10 m.

Pagubele vor fi evaluate de comisia judeţeană ca urmare a raportului întocmit de Primăria Vizantea Livezi.

"Marţi dimineaţă ne vom apuca cu utilajele proprii sa remediem stricăciunile provocate. În mare parte acestea pot fi remediate, iar pentru distrugerile la drumurile asfaltate sperăm să primim sprijin guvernamental pentru aducerea lor la starea iniţială. Asteptăm în continuare ca oamenii care au suferit daune să ne sesizeze pentru a le putea evalua şi pentru a oferi despăgubiri. Nu a fost afectată sănătatea nici unei persoane şi asta e o bucurie, cu astfel de ploi abundente de confruntăm aproape anual. Problema cea mai mare este drumul judeţean DJ 205E. Acesta este foarte afectat de aprox 5 ani, anul acesta fiind o situaţie delicată. Drumul s-a surpat, a luat o bandă din drum si craterul este de 50-60 de metri în jos fiind o adevărată capcană pentru trecători. Am înştiinţat în fiecare an Consiliul Judeţean, am trimis fotografii, anul acesta am trimis din nou o adresă cu aceste pagube, sperăm să se intervină cât mai repede", ne-a declarat Dragoş Ciobotaru, primarul comunei Vizantea Livezi.

