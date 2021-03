Fostul prim procuror Ion Lefter a murit. A condus 24 de ani Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea

Ion Lefter, fostul prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, a murit azi noapte, la vârsta de 68 de ani. Acesta era bolnav de mai multă vreme.

Ion Lefter s-a aflat la conducerea Parchetului Vrancea timp de circa 24 de ani, atât ca prim-procuror cât şi ca prim-procuror adjunct. El era la pensie de cinci ani, după aproape 38 de ani de muncă.

Ion Lefter ne spunea în urmă cu mai mulţi ani că făcut liceul de matematică-fizică din Oneşti, avea înclinaţii către acest domeniu, scria în revistele de specialitate şi toată lumea îi prevedea o carieră de succes, mai puţin diriginta sa care i-a sugerat să se facă judecător sau procuror.

„Am avut onoarea în timpul liceului să-l cunosc în două rânduri pe celebrul profesor de matematică Grigore Moisil. De altfel, liceul în care am învăţat îi poartă astăzi numele. Până în clasa a XII-a eram convins că o să fac matematică, dar atât diriginta, cât şi colegii au fost de acord că sunt mai potrivit pentru magistratură, pentru că eram corect, serios, punctual".

A ajuns la Facultatea de Drept din Iaşi într-o generaţie de excepţie, având însă şi profesori de drept de prestigiu, majoritatea lor fiind autorii manualelor de drept după care învaţă astăzi studenţii.

„Eram 80 în anul de studiu, dar cam 70 dintre noi luam note de zece la toate examenele. Era o întrecere acerbă. Cu profesori ca Octavian Loghin, Tatomir, Jacotă sau Zolineak era imposibil să nu reuşeşti în viaţă", mărturisea fostul prim procuror al Parchetului Judeţean Vrancea.

Despre munca de procuror, Ion Lefter spunea că este aducătoare şi de mulţumiri, dar şi de nemulţumiri.

„Am căutat satisfacţii în munca teoretică. Am dat toate examenele pe care le poate da un magistrat şi, ca o compensaţie la munca noastră, am dat şi doctoratul. Sigur că ai satisfacţii când lucrezi mult la o cauză şi reuşeşti să o rezolvi. Dar sunt şi insatisfacţii legate de faptul că într-un judeţ ca Vrancea nu avem încă finalizat un dosar de evaziune fiscală. Şi acest lucru nu depinde de noi, ci de alţii, care fac constatarea, experţii etc".

