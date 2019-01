Focşănenii, amendaţi că îşi parchează maşinile lângă bloc. Parlamentarii sunt toleraţi cu garaje pe spaţiul verde

Mai mulţi locatari din blocurile aflate pe strada Mare a Unirii din Focşani, în zona Pieţei Agroalimentare, stradă care are regim de parcare cu plată, dar şi cale de rulare, s-au plâns că au fost amendaţi de Poliţia Locală pentru că şi-au lăsat maşinile în parcare.

Ei spun că până acum, în calitate de rezidenţi, îşi puteau lăsa maşinile în parcare, dar că de la începutul anului situaţia s-a schimbat.

"M-am trezit cu o hârtie în parbrizul maşinii în care scria că eram aşteptat la sediul Poliţiei Locale. De fapt, este o situaţie valabilă şi pentru vecinii mei. Unii am fost amendaţi, alţii au primit avertisment şi ni s-a transmis să nu mai parcăm acolo, chiar dacă suntem rezidenţi. Am luat legătura şi cu reprezentanţii firmei care administrează locurile de parcare în Focşani, dar nu am găsit deloc flexibilitate. Noi am cerut să închiriem locuri de parcare, în sistem rezidenţial, dar ei au ridicat din cap şi ne-am spus că nu sunt locuri disponibile. În schimb, ne-au propus să plătim un abonament lunar, de 100 de lei, în condiţiile în care focşănenii plătesc pentru închirierea unei parcări rezidenţiale 145 de lei/an. Chiar nu avem unde să ne parcăm maşinile în acea zonă aglomerată (foto jos)", a declarat unul dintre focşănenii care se află în această situaţie.

Conducerea Parking neagă că ar fi propus acelor oameni să plătească un abonament lunar de 100 de lei, dar recunoaşte situaţia delicată a locurilor de parcare. "Am avut acest abonament de 100 de lei/lună până anul trecut, dar era calculat greşit ca valoare şi, decât să-l modificăm şi să fim acuzaţi că mărim tarifele, l-am scos de tot. Dânşii au posibilitatea să-şi parcheze maşinile acolo după ora 17.00, când pleacă încasatorii, dar nu ascund că nu este departe momentul când nu se va mai putea nici acest lucru. Aceea este o parcare cu plată şi urmează să fie restricţionată cu barieră, astfel încât nu va mai pătrunde nimeni acolo fără să plătească. Numărul locurilor de parcare este limitat în Focşani", a declarat Nicu Statache, directorul Parking Focşani.

Acesta a mai precizat că în Focşani sunt 8.000 de locuri de parcare rezidenţiale şi aproape 39.000 de autoturisme, iar în timpul săptămânii şi mai ales în zilele de sâmbătă şi duminică oraşul este aglomerat şi de maşinile care vin din tot judeţul.

La rândul lor, reprezentanţii Poliţiei Locale spun că acţionează la solicitările Parking, care administrează acel loc de parcare.

În aceste condiţii, parlamentarul PSD Tudoriţa Boboc, cunoscută publicului şi pentru celebra expresie "forma de guvernământ a României este PSD", şi-a făcut pe spaţiul verde un garaj de beton în Cartierul Sud, deşi primarul s-a exprimat că are în vedere desfiinţarea tuturor garajelor din municipiului.

Pe platforma betonată din faţa garajului deputatei, unde mai încape o maşină, a fost desenat şi un semn din care rezultă că această construcţie ar aparţine unei persoane cu handicap, ceea ce nu este situaţia în cazul Tudoriţei Boboc, care conduce o maşină electrică,Toyota, cu numărul de înmatriculare VN 47 BTR, achiziţionată anul trecut.

Contactată telefonic, Tudoriţa Boboc s-a scuzat că nu poate vorbi pe acest subiect, întrucât se află într-un moment sensibil, unul dintre membrii familiei sale având probleme de sănătate.

La rândul său, Primăria Focşani urmează să ne trimită un punct de vedere în acest caz la solicitarea făcută pe Legea 544.

La sfârşitul anului trecut, primarul Cristi Misăilă a emis o dispoziţie prin care deţinătorii de garaje au fost chemaţi la Primăria Focşani pentru reglementarea situaţiei juridice a construcţiilor, intenţia municiplaităţii fiind de a renunţa definitiv la aceste construcţii, întrucât urâţesc oraşul. În Focşani sunt aproximativ 1.500 de garaje pentru care Primăria încasează taxe.