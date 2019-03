Edilul Focşaniului vrea fuziune între societăţile primăriei care se ocupă de întreţinerea domeniului public. "Să fie un singur centru de comandă"

La sfârşitul şedinţei de Consiliu Local de joi, 28 martie, primarul Cristi Misăilă i-a suprins pe aleşi cu o propunere prin care lasă înţeles că, după Viorel Profiroiu, fostul director al CUP Salubritate, este nemulţumit şi de activitatea directorului Parking, Nicu Statache.

Mai exact, Misăilă i-a consultat pe consilieri în legătură cu iniţierea unui proiect de hotărâre privind fuziunea SC CUP salubritate cu SC Parking. Edilul „l-a beştelit” public pe şeful societăţii municipalităţii care se ocupă cu administrarea locurilor de parcare.

„Parking, în statut, are printre altele şi activitatea de a asigura curăţenia şi deszăpezirea locurilor de parcare pe care le administrează. Trebuie să o spun, cu părere de rău, că nu au făcut ceea ce mi-am dorit şi am un mare regret pentru chestiunea asta. Pentru că ei au pornit cu stângul. Ei trebuiau să gestioneze locurile de parcare cu plată care aduc venituri şi din acele venituri puteau să meargă şi să vorbească cu cetăţenii şi să închiriem doar parcările unde sunt condiţii civilizate de a parca o maşină. Nu să dăm parcări în zone în care mie îmi este ruşine. Am interzis cu desăvârşire domnului director Statache să mai închirieze locuri de parcare în zone nereabilitate”, a spus Misăilă în Consiliul Local.

El crede că o eventuală fuziune va duce la eficientizare pe toate planurile.

„Să facem o singură societate şi să unim şi activităţile de la DDSP, care ţin de întreţinerea domeniului public, spaţii verzi, deszăpezire, măturat stradal, deratizare şi dezinsecţie, să facem o singură societate care să fie gestionată dintr-un singur centru de comandă şi ar merge mult mai bine aceste lucruri”, a mai spus primarul.

