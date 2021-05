Directorul CSM 2007 Focşani a demisionat. De ce spune că plecarea e "o miză pentru o parte a consilierilor locali”

Directorul Clubului Sportiv Municipal 2007 Focşani, Viorel Ciubotaru, a decis să demisioneze din funcţie, după cinci ani de când se află la conducere.

Într-un comunicat de presă, el spune el că a recurs la acest gest pentru a debloca situaţia în care se află clubul ca urmare a subfinanţării activităţii sale prin bugetul pentru anul 2021.

Se ştie că aleşii locali focşăneni au tăiat un milion de lei din cei opt milioane de lei propuşi de primar pentru finanţarea secţiilor sportive, lucru care a creat mare deranj în rândul edilului Misăilă în special şi a conducătorilor clubului.

Aleşii au sancţionat lipsa de transparenţă de la club, prin secretizarea contractelor jucătorilor, dar şi lipsa de performanţă a echipei de fotbal, care a cheltuit 3,5 milioane de lei pentru un obiectiv pe care l-a ratat doi ani la rând, şi anume promovarea în Liga a II-a, indicaţia fiind tocmai ca acel milion de lei tăiat din buget să fie retras chiar de la fotbal.

Viorel Ciubotaru spune încă că este mulţumit de cea a realizat la club şi crede că plecarea sa reprezintă o miză a aleşilor PNL-USR PLUS.

„Am încheiat cu bune rezultate un an competiţional complicat din cauza pandemiei, urmează un altul şi mai complicat din cauza lipsei de resurse financiare care să genereze continuitate în performanţe. Pentru sporturile de echipă este perioada reînnoirii contractelor şi constituirii loturilor cu care se va intra în sezonul 2021-2022. În cea mai mare parte, contractele expiră la 31 mai, dată la care ar fi trebuit să existe semnate contractele pentru viitorul sezon. În lipsa lor, riscăm să pierdem jucători foarte valoroşi cu care, la handbal, am obţinut cea mai bună performanţă la nivel de echipă din istoria clubului. Plecarea mea de la conducerea CSM Focşani 2007 a fost o miză pentru o parte a consilierilor locali. Miza a fost atinsă şi mă aştept ca acum să fie făcut şi necesarul pas al finanţării clubului la un nivel rezonabil. Voi rămâne alături de colegii din clubul la care sunt angajat cu contract de muncă la Secţia Handbal. În măsura în care se va considera că este utilă experienţa mea în managementul sportiv prin care am construit, împreună cu oamenii de handbal din club, o echipă de valoare în România, voi continua să fiu alături de aceasta. În cei cinci ani în care am fost directorul CSM Focşani 2007 sportivii clubului de la toate secţiile şi antrenorii lor au reuşit multe performanţe remarcabile prin care au făcut o imagine de apreciat Focşaniului pe arenele de concurs din ţară şi străinătate”, se arată în comunicatul prin care îşi anunţă demisia Viorel Ciubotaru.

