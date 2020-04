De unde vine expresia „E ceva putred în Danemarca“. Înţelesul pe care l-a căpătat în timp

În urmă cu 420 ani, în Anglia s-a pus în scenă celebra piesă "Hamlet", scrisă de William Shakespeare. Unul dintre versurile operei, “Something is rotten in the state of Denmark!“, adică “E ceva putred în Danemarca” a rămas o expresie folosită până în zilele noastre.

Această replică din piesa marelui Will a fost rostită de un ofiţer la strania apariţie a tatălui lui Hamlet, regele Danemarcei, cu sensul că era ceva în neregulă în această ţară. Asta după ce Regele Danemarcei a fost omorât, iar fratele său i-a urmat la tron, căsătorindu-se cu văduva răposatului.

În acest context, apare fantoma regelui, pentru a-i comunica fiului său, Hamlet, cine l-a asasinat, că acesta va trebui să îl răzbune şi, pentru a duce planul la bun sfârşit, să simuleze nebunia.

"Dar Danemarca a căpătat cu timpul un înţeles generic: poate fi orice ţară în care domneşte o stare de lucruri proaste, poate fi o întreprindere unde există ceva în neregulă sau o familie minată de un viciu", spune I. Berg, în dicţionarul de Cuvinte, expresii, citate celebre.

Poeţii Ştefan Octavian Iosif şi Dimitrie Anghel, prieteni la cataramă, care îşi semnau poeziile cu acelaşi pseudonim (A. Mirea), au folosit versul în poezia lor "Sărmanul Yorik".

„Nu-s melancolic ca Petrarca, Dar ştiu să râd, şi plâng apoi, Că-i ceva putred şi la noi Ca-n Danemarca."

În timp, replica “E ceva putred în Danemarca” a dobândit un înţeles generic, a devenit un adagiu, referindu-se la orice ţară, loc, situaţie în care lucrurile sunt tulburi, necinstite, sau chiar la comportamentul ipocrit, vicios al unor persoane.