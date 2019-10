Cum „a uitat“ ministrul propus la Dezvoltare să achite impozit pentru vila unde „a ieşit din greşeală un etaj în plus“. Casa, tarifată la o suprafaţă ridicolă

Primarul PSD din Focşani a dat dispoziţie subalternilor să verifice situaţia locativă a lui Ion Ştefan, deputatul PNL de Vrancea propus pentru funcţia de ministru al Dezvoltării în Guvernul Orban.

Demersul vine după apariţia în presă a informaţiilor că locuinţa deputatului figurează în declaraţia de avere cu o suprafaţă de 910 metri pătraţi, Ion Ştefan precizând despre casă că a ieşit din greşeală aşa mare, după ce constructorul a pus o grindă în plus. Primarul Misăilă a verificat însă actele şi îl acuză pe Ion Ştefan de evaziune fiscală, după ce ar fi dat o gaură bugetului local de 50.000 de lei.

”El are un teren de 910 metri pătraţi, pe care a edificat o casă nedeclarată la Primăria Municipiului Focşani. În evidenţele noastre figurează în continuare vechea casă, existentă la momentul achiziţionării terenului, de 94 mp, 76 mp şi 18 mp utilităţi. Pe 910 mp a ridicat o casă parter + etaj + mansardă, cu o suprafaţă desfăşurată de 526 mp. Aşa scrie în autorizaţia de construire. (...) Din 2003 trebuia să plătească un impozit de aproximativ 1.350 de lei anual. Ori el a plătit doar 98 de lei anual, ceea ce a dus la un prejudiciu la bugetul local al municipiului Focşani de aproximativ 51.000 lei, constând în 20.500 debit şi penalităţi şi majorări de întârziere de 31.000 de lei. (...) În aceste condiţii, legea ne obligă să facem o inspecţie fiscală şi în urma inspecţiei fiscale se va emite un raport de inspecţie, care va fi decizia de impunere cu privire la impozitul pe care îl va avea de achitat domnul Ion Ştefan. Vom vedea dacă nu cumva a fost o sustragere de la declararea şi plata unor impozite şi taxe locale, ceea ce intră în domeniul evaziunii fiscale, sau va intra într-un proces administrativ. Asta va depinde de ceea ce stabileşte inspecţia fiscală. Nu eu stabilesc. Eu doar am dispus verificările necesare având în vedere discuţiile care au avut loc în presă”, a declarat primarul Cristi Misăilă, pentru Agerpres.





Primarul Cristi Misăilă şi deputatul Ion Ştefan

Pus în faţa evidenţei, deputatul Ion Ştefan a recunoscut că a greşit şi că îşi va repera scăparea, plătind tot din urmă.

”Legea este lege pentru toată lumea! Am greşit, îmi recunosc greşeala şi voi remedia situaţia, voi plăti tot ceea ce este de plătit la Primăria Focşani pentru casa în care locuiesc. Am acţionat cu bună credinţă, an de an am achitat sumele care mi-au fost transmise de Primărie. Nu sunt dintre cei care să apeleze la artificii birocratice pentru a scăpa basma curată. Am început construcţia casei în anii 2000, dar nu am mai realizat recepţia lucrărilor, lucru pe care îl voi face cu celeritate. Este o situaţie despre care acum am aflat şi voi întreprinde toate demersurile pentru a o remedia. Sunt un bun contribuabil la bugetul statului, în calitate de antreprenor am plătit taxe şi impozite care însumează, numai pe ultimii cinci ani, 97.146.293 lei! Pe lângă acestea, voi achita şi sumele care vor rezulta din calculul retroactiv al impozitului pe locuinţă, chiar dacă nimeni din primărie nu a constatat în cei 19 ani care s-au scurs până acum această neregulă”, a scris deputatul într-o postare pe pagina de Facebook.

Şeful său de partid şi totodată omul care l-a propus ministru, Ludovic Orban, i-a luat apărarea lui Ştefan, într-o intervenţie în direct la Digi 24.

”Cine stabileşte valoarea impozitului de pe o proprietate? Nu cumva primăria trebuia să stabilească valoarea impozitului în funcţie de valoarea reală a clădirii? Nu cumva a fost o neglijenţă a primăriei legată de subiectul acesta? (...) Ştiţi care e problema? Domnul Mischie (n.r. Misăilă) s-a speriat acum şi caută orice fel de chestiune prin care să se lege de domnul Ştefan, pentru că domnul Ştefan şi-a anunţat candidatura la Primăria Focşani şi-l bate pe acesta fără nici un fel de problemă. (...) În afară de casa aia, mai există vreun subiect? S-a uitat cineva cine-i Ion Ştefan? Ce studii are, ce a făcut în viaţă, cum a pus pe picioare de la firul ierbii o afacere de succes fără să aibă vreun contract cu statul, ce viaţă de familie are, ce expertiză şi ce calităţi are, care sunt rezultatele sale? Un om care a intrat de curând în politică aproape a câştigat primăria! Ca deputat e un izvor de proiecte legislative benefice pentru oameni”, a spus Ludovic Orban în cadrul emisiunii de luni seară.