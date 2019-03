Culmea amenzii la Focşani. Un localnic a fost sancţionat de Poliţia Locală pentru că a murdărit carosabilul cu noroiul din stradă

Un bărbat din oraşul Odobeşti, judeţul Vrancea, a fost amendat de agenţii de ordine publică din cadrul Poliţiei Locale din Focşani, pentru o situaţie de care nu se consideră reponsabil.

Poliţiştii i-au aplicat o amendă de 1.000 de lei, sub motivul că a fost depistat pe strada Mărăşeşti "cu pneurile murdare de noroi împrăştiindul pe asfalt". Trecând peste greşeala flagrantă de gramatică, să menţionăm că sancţiunea nu a venit pe loc, aşa cum poate s-ar fi cuvenit, ci la aproape două săptămâni de la trecerea şoferului prin Focşani, când a primit acasă, prin poştă, o înştiinţare să se prezinte la Poliţia Locală să i se aducă la cunoştinţă ce contravenţie a săvârşit.

"După ce am citit adresa primită, am suferit un atac de panică, deoarece, pur şi simplu nu ştiam despre ce este vorba, despre ce fapta contravenţională se face vorbire că am săvârşit la data de 03.02.2019, nefiind oprit în acea zi de niciun organ de poliţie, locală sau de municipiu, ştiind doar că, în acea zi fusesem la cumpărături. Sunt o persoană care conduce prudent, port întotdeauna centura de siguranţă şi nu depăşesc limita legală de viteză", precizează bărbatul.

Poliţistul local care i-a întocmit procesul verbal i-a spus că amenda are legătură cu articolul 5 din Hotărârea de Consiliu Local Nr. 25/2017, care spune că nu are voie "să intre pe străzi, cu autovehicule proprietate personală, cu pneuri murdare".

Bărbatul admite că există posibilitatea să fi avut cauciucurile murdare în acea zi, dar nu din vina sa, ci a infrastructurii proaste din oraş.

“I-am explicat poliţistului local că nu am cunoştinţă de aşa ceva, precum şi faptul că, în cazul în care s-ar fi întâmplat cele imputate, nu e vina mea, cauza principală fiind starea critică a drumurilor. Pe strada Gheorghe Magheru (foto), pe unde am mers, gropile din asfalt erau pline de apă şi noroi”, susţine bărbatul.

FOTO: Strada Gh. Magheru din Focşani

Şoferul a contestat în instanţă amenda, cerând judecătorilor să aibă în vedere faptul că, presupusa fapta contravenţională, nu a săvârşit-o cu vinovăţie.

"Fapta mea nu a produs nici o urmare periculoasă. Eu nu am mai fost niciodată sancţionat pentru astfel de evenimente. Nici eu , nici alt şofer care circulă în interiorul oraşului nu avem obligaţia de a deţine în maşină recipiente cu apă, pentru a le spăla ori de câte ori se murdăresc cauciucurile din cauza infrastructurii deficitare".

Reprezentanţii Poliţiei Locale nu au făcut foarte multe comentarii de spre acest caz.

“Contravenientul are drept de contestaţie în termen de 15 zile de la data întocmirii procesului verbal”, ne-a spus Marius Milea, purtătorul de cuvânt al Poliţiei Locale Focşani.

Nu am aflat însă câte amenzi a dat Poliţia Locală Primăriei Focşani, care administrează drumurile din oraş, pentru starea deplorabilă a carosabilului pe multe artere, unele dintre ele chiar din pământ.

