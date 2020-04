Asociaţia Pro Infrastructură, despre o anomalie absurdă în proiectul autostrăzii Moldova. „A apărut o cocoaşă pe A7, sub presiunea intereselor imobiliare“

Traseul viitoarei Autostrăzi A7, Ploieşti- Buzău-Focşani- Bacău-Paşcani a fost definitivat de proiectanţi, cei care de altfel se ocupă şi studiul de fezabilitate.

Este un traseu împărţit deja în patru segmente, cu lungimi diferite, separate prin patru contracte distincte.

Cei de la Asociaţia Pro Infrastructură au studiat forma finală a traseului Autostrăzii A7 şi au găsit în zona Focşani o anomalie.

“România mereu surprinzătoare vă prezintă astăzi autostrada cocoşată! Da, aţi citit bine. Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere plănuieşte să construiască o cocoaşă pe Autostrada A7 lângă Focşani, probabil sub presiunea intereselor imobiliare locale, acoperindu-se oficial de prevederile PUG Focşani. Toate pe... cocoaşa contribuabililor şi şoferilor care vor fi nevoiţi să facă vreo 5 kilometri în plus, ocolind visele şi planurile faraonice de dezvoltare ale edililor şi băieţilor deştepţi vrânceni. Solicităm CNAIR să explice public anomalia din logica economică şi inginerească, să detalieze cât ne-ar costa prostia şi, înainte să fie prea târziu, să renunţe la idee şi să proiecteze pentru toţi românii una dintre cele mai importante investiţii rutiere din Moldova”, este mesajul celor de la Asociaţia Pro Infrastrutură.

Practic, autostrada iese mai lungă cu 5 km pentru că ocoleşte, pe zona de Est, localitatea Mîndreşti, cartierul izolat, "de la ţară", al Focşaniului. Acest lucru va însemna costuri de câteva zeci de milioane de euro.

Lungimea traseului Buzău-Focşani este de 72 de kilometri, iar studiul de fezabilitate are o valoare de aproape 14 milioane de lei şi ar trebui să fie gata până la sfârşitul anului 2020, în vreme ce studiul de fezabilitate pentru drumul Focşani-Bacău, în lungime de 110 km, are o valoare de 20,1 milioane de lei.

Anul tecut, specialiştii estimau că mai devreme de 2025 nu se va circula pe drumul expres, în cea mai optimistă varianţă, presupunându-se că toate etapele vor merge şnur. Totodată, înaintea începerii construcţiei urmează o serie întreagă de exproprieri.

Tronsoanele autostrăzii A7 fac parte din Master Planul General de Transport al României şi beneficiază de finanţare nerambursabilă în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.