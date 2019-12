Aleşii judeţeni au votat în unanimitate preluarea managementului Spitalului Judeţean. Adrian Creţu, PNL:  „Se doreşte salvarea postului lui Mîndrilă“

Spitalul de Urgenţă Sf. Pantelimon Focşani, singurul din ţară care nu se află în subordinea autorităţii judeţene, ci este finanţat de Ministerul Sănătăţii, a făcut astăzi un pas important spre a fi preluat la judeţ.

Aleşii judeţeni au votat azi aprobarea transmiterii solicitării de preluare a managementului asistenţei medicale, lucru pe care l-a refuzat în urmă cu 9 ani, în timpul guvernării Boc, când CJ Vrancea a condiţionat acest lucru de îndeplinirea mai multor condiţii.

“În 2010, când ordonanţa de urgenţă şi legea obliga autorităţile locale să preia aceste spitale judeţene, Consiliul Judeţean Vrancea a adoptat o hotărâre prin care se obliga să ia managementul Spitalului dacă sunt îndeplinite trei condiţii: să nu aibă arierate, să fie modernizat şi să fie dotat. Au trecut 9 ani iar noi, în ultimii patru ani am reuşit şi am îndeplinit aceste condiţii. Astăzi, când vorbim, Spitalul Judeţean nu are un leu datorie şi plătim facturile la 30 de zile. Mai mult decât atât, în Spitalul Judeţean s-au întâmplat lucruri frumoase, am modernizat spitalul şi este dotat cum nu a fost niciodată”, a spus Constantin Mîndrilă, directorul Spitalului de Urgenţă.

Liberalii au menţionat în cadrul şedinţei că proiectul supus dezbaterii nu este altceva decât o încercare de salvare a postului directorului spitalului.

“Această preluare a spitalului este din punctul meu de vedere depăşită. Am ratat foarte multe ocazii prin care Consiliul Judeţean, care an de an a avut excedent bugetar, putea să folosească aceşti bani pentru binele vrâncenilor, dar de fapt Consiliul Judeţean a dat atunci când a avut chef pentru renovarea unor secţii ale spitalului sau dotarea cu aparatură. De data aceasta se doreşte preluarea managementului spitalului pentru salvarea postului domnului Mîndrilă, nu din alt motiv”, a menţionat consilierul liberal Adrian Creţu.

Cu toate acestea, consilierii judeţeni liberali au votat proiectul, bazându-se probabil pe ideea că dacă vor câştiga alegerile locale din 2020 vor putea avea un cuvânt greu de spus în privinţa managerului celei mai mari unităţi spitaliceşti din Vrancea.

La rândul său, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea s-a lăudat cu investiţiile realizate în ultimul timp la spital. “Este unul dinspre spitalele moderne azi, aş spune printre cele mai moderne din România. Am investit în el peste 800 de miliarde de lei vechi. Cu aparatura medială de azi a spitalului nu ne facem de râs în nici un spital din Uniunea Europeană. Împreună vom moderniza în continuare Spitalul Judeţean şi tot împreună o să construim şi noul spital de urgenţă al judeţului Vrancea”, a spus Marian Oprişan.