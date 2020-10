A murit fostul director al Colegiului Naţional Pedagogic "Spiru Haret"

Şcoala din Vrancea este în doliu, după ce profesorul de fizică Tudor Gogancea s-a stins din viaţă când încă mai avea multe să-i înveţe pe elevii săi

Tudor Gogancea a fost director al Colegiului Naţional Pedagogic "Spiru Haret" Focşani şi fost inspector şcolar general adjunct iar de câţiva ani preda la Colegiul Naţional ”Al. I. Cuza” din Focşani.

”Când oamenii buni se duc...Tudor Gogancea rămăne in amintirea mea râzănd cu poftă, vorbind cu pasiune de şcoală, trăindu-şi suferinţele cu discreţie. L-am cunoscut ca părinte pentru că am avut copiii în aceeaşi clasă. Apoi mi-a devenit coleg de cancelarie şi a fost şi "proful" de fizică al fiicei mele în gimnaziu. Am fost împreună in CA, în comisii la examene...Tudor Gogancea şi-a luat toate rolurile în serios. O să ne fie dor tare de dvs, domnule profesor...”, a scris prof. Gabriela Obodariu, de la Colegiul "Cuza".

Şi colegii de la Colegiul Naţional Pedagogic "Spiru Haret", unde Tudor Gogancea a fost director, sunt îndureraţi de vestea morţii profesorului.

“S-a dus la cele veşnice un om şi un profesor de excepţie, domnul Tudor Gogancea. De o verticalitate şi corectitudine exemplare, cu autenticitate si bunătate, i-a învăţat fizica pe mulţi "cetăţeni", cum le spunea elevilor. Nu am cunoscut niciodată un om mai crunt lovit de soartă si nu am cunoscut niciodata un om care sa-si poarte loviturile cu atâta decenţă şi discreţie. A plecat la fel de discret dintre noi si, dincolo de suferinţă, sper cu ardoare ca undeva, acolo sus, Tudor se va întâlni cu soţia si părinţii lui si va avea parte de pacea si liniştea veşniciei”, a scris profesoara Carmen Ion pe pagina de Facebook.