VIDEO Reportaj în comuna Catane din Dolj, acolo unde oamenii trăiesc din ajutor social: „Am avut operaţie de amigdalite şi nu pot să muncesc“

Asistaţii sociali care refuză chiar şi odată un loc de muncă sau un curs de calificare pot pierde ajutorul de la stat. Parlamentul României a votat miercuri o astfel de lege, însă aceasta nu este deloc pe placul celor care primesc bani pentru că nu au niciun venit. „Noi chiar acum avem o listă cu 30 de persoane pe care trebuie să o înaintăm la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Dolj pentru persoane care vor trebui să participe la nişte cursuri , dar vedeţi multi nu sunt scoliţi şi nu au nicio clasă, iar aici este o problema şi nu văd cine îi poate angaja şi le poate oferi un loc de muncă. Vă daţi seama că sunt leneşi peste tot, dar dacă reuşim să stârpim lenea ar fi bine, dar nu ştiu cum să o facem“, a spus Marius Dinulescu, primarul comunei Catane.

În comuna Catane din judeţul Dolj nici mai mult nici mai puţin de jumătate din locuitorii din zonă stau la mila statului, iar lunar peste 100.000 de lei pleacă de la stat către plata ajutoarelor sociale. Oamenii recunosc că nu au un loc de muncă şi că trăiesc din ajutorul social, dar mai recunosc şi faptul că nu sunt în căutarea unui job. „Am avut operaţie de amigdalite şi nu pot să muncesc. Eu primesc de la stat suma de 600 de lei pentru că am mulţi copii. Am văzut şi eu acum că dacă refuzăm un loc de muncă sau un curs de calificare putem pierde ajutorul social, dar nu este corect. Nu poţi să te angajezi la 100 de kilometri de Catane pentru că nu este rentabil şi nu mai rămâi cu bani“, a spus un asistat social.

Cu noua lege, Direcţia de Asistenţă face un raport, îl trimite la Agenţia pentru Muncă, iar de de acolo vin propunerile de locuri de muncă. Primarii care nu îşi fac treaba pot primi amenzi de la 1000 până la 5000 de lei.

„Eu sunt sănătoasă tun şi nici nu am mai avut un loc de muncă de mai bine de 20 de ani, dar nici nu am căutat că nu am unde“, a povestit Olimpia Băceleanu, asistat social din comuna Catane.

Lia Olguţa Vasilescu, Ministrul Muncii, a anunţat pe de altă parte că pregăteşte stimulente pentru firmele care angajează asistaţi, şomeri sau persoane vulnerabile.