Un şofer beat a accidentat trei oameni în timp ce era urmărit de Poliţie. „L-au alergat prin tot oraşul”

Eveniment rutier grav, duminică, la Craiova. Un echipaj de la Secţia 5 Poliţie, în timp ce se afla în patrulare în cartierul Craioviţa Nouă, a observat un şofer care circula pe contrasens.

Poliţiştii i-au cerut să tragă pe dreapta, dar conducătorul auto a accelerat. A început o urmărire ca-n filme. Şoferul era la volanul unei Skoda Octavia, cu volan pe dreapta.

A reuşit să meargă, fără să fie prins, de la marginea oraşului până în centru. Aici, însă, a intrat pe roşu într-o intersecţie şi a lovit în plin un autoturism care circula regulamentar. Trei oameni au fost transportaţi de urgenţă la spital, una dintre victime în stare gravă.

„În dimineaţa zilei de 12 iulie, un echipaj din cadrul Secţiei 5 Poliţie Craiova s-a sesizat cu privire la faptul că, în zona intersecţiei dintre Bulevardul Oltenia şi Strada George Enescu, conducătorul unui autoturism circula pe contrasens. Poliţiştii au efectuat semnalul regulamentar de oprire, însă cel în cauză a mărit viteza de deplasare, fapt pentru care s-a pornit în urmărirea acestuia cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune”, a declarat Cosmin Grădinaru, purtător de cuvânt al IPJ Dolj.

„Conducătorul autoturismului a fost urmărit până la intersecţia semaforizată dintre Calea Bucureşti şi Carol I, unde acesta a trecut pe culoarea roşie a semaforului electric, lovind un autoturism care circula regulamentar. În urma accidentului au rezultat 3 victime, toate din autoturismul care circula regulamentar, acestea fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale”, a adăugat acesta.

Cazul a făcut valuri şi pe reţelele de socializare. „Şoferul din maşina alba era băut si urmărit din Craioviţa, a venit pe contrasens de pe pasarelă pâna la intersecţia cu kfc...L-au alergat prin tot oraşul şi nu l-au prins..", au scris mai mulţi craioveni pe Facebook, imediat după accident.

Şoferul vinovat nu a necesitat ajutor medical. A fost, însă, testat cu aparatul etilotest, şi a rezultat o alcoolemie de 0, 73 mg/l alcool pur în aerul expirat. Şoferul se numeşte Laviniu Sărdaru, are 40 de ani, şi a fost de mai multe ori în vizorul poliţiei.

În cauză cercetările au fost preluate de o echipă formată din poliţişti rutieri şi de investigaţii criminale, care desfăşoară cercetările sub directa coordonare a unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la omor calificat şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului. Până la prânz, împotriva bărbatului nu a fost luată nicio măsură judiciară, însă ancheta este în curs.

