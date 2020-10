O femeie a murit la trei ore după ce medicii au trimis-o acasă. „Ce dracu te vaiţi atât, ţi-am dat calmant, stai să-ţi treacă”

Mamă a trei copii, Gabriela Vărzaru era o femeie veselă şi muncitoare. Lucra la un supermarket şi spunea mereu că pentru ea cea mai mare avere sunt cei trei copii. De curând, devenise pentru a doua oară bunică şi era în culmea fericirii.

Marţi noapte, însă, Gabriela a început să se simtă foarte rău, având dureri insuportabile în piept. „Am chemat ambulanţa. Au trimis o maşină de dializă, i-au făcut un EKG, dar au zis că ei nu pot s-o transporte la spital şi au chemat o altă ambulanţă. Din nou i-au făcut un EGK şi, într-un final, mama a ajuns la Urgenţa Spitalului Clinic Judeţean, unde a stat câteva ore. Mai mult a aşteptat decât să i se facă ceva. Doctoriţa de gardă a şi certat-o. I-a zis... ce dracu te vaiţi atât, ţi-am dat un calmant, stai să-ţi treacă, să-şi facă efectul. Cam asta a fost. Apoi i-a zis că are o simplă nevralgie, i-a scris o reţetă, i-a prescris nişte calmante şi i-a spus că şi poate să meargă acasă", povesteşte Cătălina Manolache, fiica pacientei.

Gabriela Vărzaru se simţea, însă, din ce în ce mai rău. „Eu am lăsat-o acasă şi am plecat. La un moment dat, nu după mult timp, m-a sunat tata şi mi-a spus să chem repede salvarea din nou, că mamei îi este foarte rău. Am alergat într-un suflet la ea, dar am găsit-o fără puls. Nu s-a mai putut face nimic. Mama mea a murit cu zile.i-au spus că are nevralgie si ea avea pancreatită hemoragică. Asta scrie în certificatul constatator de deces", a declarat Cătălina Manolache.

După înmormântare, Cătălina Manolachea a scris pe pagina sa de socializare un mesaj pentru medicul care i-a trimis mama acasă : "FELICITĂRI “DOAMNA DOCTOR” Când aţi depus jurământul lui Hipocrate aţi jurat că veţi salva vieţi prin orice mijloc dar datorită incompetentei aţi lăsat un om sa se stingă! Un om care v-a implorat să îl ajutaţi “că moare”!!! I-aţi spus ca este nebună! Să meargă acasă că nu are nimic!!!! Cum puteţi dormi liniştită când ştiţi că aţi lăsat 3 copii fără mamă, un soţ fără sufletul său pereche şi 2 nepoţei fără bunică!???!!! Sa fii medic şi să spui unui om că are un junghi intercostal şi el să facă infarct ... Este trist! Plecaţi acasă!!! Nu mai omorâţi şi alţi oameni! Criminalii nu au ce căuta in spitale!", a scris, plină de furie, fiica femeii decedate.

Prietenii Gabrielei Vărzaru au reacţinat, la rândul lor, în mediul online: „Cum să chemi salvarea că te doare în capul pieptului, să te ducă la Urgenţă, la blestematul de spital nr. 1, să te certe doctoriţa că te vaieţi întruna, să te trimită acasă că ai doar o angină pectorală, cum să rechemi ambulanţa că vomiţi şi durerile sunt atroce şi să mori la doar 49 de ani în urma nepăsării, nesimţirii, incompetenţei crase prin administrarea unui calmant unui om care se află în infarct? Cum?!......Îmi spunea Klaus, fiul mijlociu al Gabrielei, cu ochii şi sufletul în lacrimi amare...- Nu vrem bani, pe mami nu ne-o mai dă nimeni înapoi, vrem doar ca această femeie să nu mai lase copii fără mamă şi mamă fără copii. Nu vom lăsa lucrurile aşa, vrem să se plece din acest sistem, în care nu are ce căuta. Să nu mai facă rău nimănui", a scris Viviana Iordăchescu, prietena Gabrielei.

Familia Gabrielei Vărzaru a cerut, luni, explicaţii conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova şi a depus plângere la Colegiul Medicilor şi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj.

Conducerea Spitalului a anunţat că a demarat o anchetă în acest caz. „Familia să depună plângere, şi după asta noi vom demara o acnhetă şi în funcţie de rezultate vom dispune măsurile corespunzătoare", a declarat Cristina Geormăneanu, director medical al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova.

