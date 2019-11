Lara Fabian, acuzată că-şi anulează concertele în România, dar bagă banii în buzunar. „Miroase totul a înşelătorie“

Anunţul făcut de solista Lara Fabian pe contul de Facebook i-a luat prin surprindere nu doar pe cei care au cumpărat bilete pentru spectacolul din data de 17 noiembrie de la Sala Polivalentă din Craiova, ci şi pe organizatori. Mai exact, Opera Română Craiova, instituţie aflată în subordinea municipalităţii din Craiova.

„ În această dimineaţă (duminică, 17 noiembrie - n.r.) am avut semnale despre o posibilă indisponibilitate fizică a Larei Fabian. Din nefericire, de curând am aflat că nu poate fi prezentă la Craiova astăzi şi nici la spectacolele programate la Bucureşti. Iată mesajul pe care Lara Fabian îl transmite spectatorilor:



«Dragii mei,

Cu cea mai mare tristeţe vă anunţ că sunt nevoită să anulez spectacolele din această săptămână. În acest moment sunt total incapabilă să fiu pe scenă, aceasta fiind şi recomandarea do ctorului. Regret sincer ce se întâmplă şi ştiu că acest lucru va cauza durere şi probleme multora dintre voi. Îmi cer iertare din adâncul sufletului pentru toate neplăcerile create.

Promit să mă revanşez. A voastră, Lara»“, a fost anunţul organizatorilor pe Facebook.

Uterior, aceştia au organizat şi o conferinţă de presă.



„Întrucât starea de sănătate a Larei Fabian nu a permis deplasarea acesteia în România, atât pentru susţinerea spectacolului de la Craiova, cât şi a concertelor de la Bucureşti, conducerea Operei Române Craiova a decis REPROGRAMAREA evenimentului Pop Opera Concert la o dată ce va fi stabilită cât mai curând posibil. Precizăm că biletele achiziţionate îşi păstrează valabilitatea pentru data la care spectacolul va fi reprogramat. În cazul în care vor exista solicitări de returnare a contravalorii biletelor achiziţionate pentru acest spectacol, din respect pentru public, Opera Română Craiova va demara în regim de urgenţă toate procedurile legale”, a anunţat Antoniu Zamfir, managerul Operei Române Craiova.

Reacţiile oamenillor au apărut, însă, imediat. Cei mai mulţi dintre craioveni au spus că nu mai au încredere, pentru că este a doua oară când sunt înşelaţi.



Prima data, Lara Fabian trebuia sa vina la Craiova în decembrie 2016. Concertul a fost reprogramat pentru 3 octombrie 2017 şi, ulterior, anulat. Mulţi dintre cei care şi-au cumpărat atunci bilete nu şi-au mai recuperat banii, deşi i-au solicitat. Iată ce răspuns au primit oamenii de la organizatori în 2017:

„...procesul va mai dura deoarece în momentul de faţă am ajuns în imposibilitate de plată. Concertul este amânat, toate încasările noastre din concert s-au dus către artistă şi plăţile adiacente. Încercăm să rezolvăm toate aceste restituiri în cel mai scurt timp posibil din încasările survenite din alte spectacole”, se arată în documentul făcut public pe facebook de craioveanca Oana Scrieciu.