Imagini teribile din timpul vijeliei de la Craiova. Un balcon este pulverizat pur şi simplu

Un bărbat din Craiova care filma furtuna de sâmbătă seara din balconul său a surprins momentul în care forţa teribilă a vântului a spulberat geamurile termopan şi o parte a construcţiei, potrivit imaginilor publicate de primarul Craiovei, Lia Olguţa Vasilescu, pe pagina sa de Facebook.



Judeţul Dolj s-a aflat sub Cod roşu de vijelii şi ploi torenţiale. Muzeul de Artă din Craiova, un cămin al unui liceu, Spitalul Judeţean, dar şi Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova se numără printre obiectivele afectate de furtună.

Ca urmare a furtunii puternice care s-a abătut asupra municipiului Craiova ISU Dolj a solicitat sprijin pentru intervenţiile cu motopompe din partea ISU Olt şi ISU Mehedinţi.

Printre obiectivele afectate de inundaţii se numără căminul unui liceu, Muzeul de Artă din Craiova, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, arhiva Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova şi cinci locuinţe, dar şi un agent economic. De asemenea, pompierii au intervenit pentru deblocarea a patru autoturisme care nu au mai putut înainta pe străzile inundate şi a două persoane blocate într-o farmacie.

Acoperişurile a cinci imobile au fost afectate de vijelie, şase copaci şi trei stâlpi de iluminat au fost puşi la pământ, iar în una dintre situaţii un copac a căzut pe o conductă de gaze naturale.

Acoperişurile luate de vânt şi copacii căzuţi au avariat în total 14 autoturisme. La ora transmiteri acestei ştiri pompierii intervin pentru degajarea a două acoperişuri căzute, precum şi pentru evacuarea apei din locuinţe.

Cod roşu de averse torenţiale pentru şapte localităţi

La nivelul municipiului Craiova au fost primite, sâmbătă, peste 80 de apeluri pe 112, localnicii cerând sprijin în situaţii de inundaţii, copaci căzuţi pe carosabil sau pe autoturisme, ori acoperişuri smulse de vânt.

Pentru şapte localităţi din judeţul Dolj a fost emis, sâmbătă, Cod roşu de averse torenţiale, până la ora 18,00, potrivit unor avertizări nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie. Astfel, vizate de averse torenţiale, grindină, vijelie, frecvente descărcări electrice au fost localităţile Craiova, Podari, Şimnicu de Sus, Bucovăţ, Breasta, Malu Mare, Cârcea.

Anterior, primarul Olguţa Vasilescu a anunţat că au fost închise parcurile şi a fost suspendată circulaţia tramvaielor, din cauza codului roşu de furtună.

„Atenţie! Este cod ROŞU de ploaie şi vânt în Craiova! Am închis parcurile şi am oprit circulaţia tramvaielor. Am suplimentat numărul de autobuze. Avem deja mai mulţi copaci cazuţi şi mai multe acoperişuri căzute! Am închis pasajele. La Titulescu se circulă doar pe partea supraterană! Circulaţi cu atenţie! Dacă aveţi probleme deosebite, sunaţi la telefonul cetateanului 0251/984“, a transmis edilul.

