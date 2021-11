Filmul prinderii evadatului de la Craiova: „Când s-a văzut încolţit, a luat de jos un bolovan”

Andrei Sorin Cruţan, din localitatea doljeană Unirea, a fost condamnat în anul 2014 la opt ani de închisoare pentru uciderea bunicii sale. Cinci ani mai târziu, a fost eliberat condiţionat, deşi în închisoare era violent, se automutila şi fusese sancţionat de nenumărate ori pentru aceste motive. Doi ani mai târziu, a ajuns din nou în spatele gratiilor, după ce a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru furt.

Joia trecută, tânărul a fost adus în arestul IPJ Dolj, pentru a fi audiat într-un dosar în care era suspectat de uciderea unei bătrâne. Într-o clipă de neatenţie a poliţiştilor, a reuşit să evadeze, fiind prins trei zile mai târziu după căutări intense ale poliţiştilor şi jandarmilor.

Acum, Cruţan era suspectat de uciderea unei bătrâne de 82 de ani, după ce o tâlhărise şi fusese adus la sediul IPJ Dolj pentru a fi audiat. Cum a fost posibil să evadeze din arestul poliţiei rămâne un mister. În seara de joi, 18 noiembrie, Andrei Sorin Cruţan a fost scos de către poliţişti din celule şi lăsat în aşa-numita „cameră de plimbare" să ia o gură de aer. În locaţia respectivă exista o uşă pe care nimeni nu o mai folosea de ani de zile. Lăsat nesupravegheat de cei patru poliţişti care îl aveau în custodie, deţinutul a reuşit să forţeze uşa şi să fugă.

"Au fost trei zile de coşmar. Am scotocit peste tot. Am urmărit înregistrări de pe camerele de supraveghere de peste tot. Cu mare greutate am reuşit să facem un traseu cât de cât sigur”, povestesc poliţiştii care au participat la căutări.

Cum a fost prins evadatul

După aproape trei zile, poliţiştii au reuşit să-l surprindă pe tânărul de 23 de ani pe imaginile unei camere de supraveghere, la ieşire din Craiova. Se îndrepta spre localitatea Podari.

"Toate efectivele au plecat spre zona indicată. Am luat la pas tot ce se putea lua în Podari şi Bucovăt (localitate din imediata apropiere, n.r.). Am intrat în toate clădirile dezafectate din zonă. Alţi colegi erau pe câmp, prin pădurea Bucovăt. Eram peste tot. Cel care l-a văzut pe câmp a fost maiorul Călin Răzvan, adjunctul Grupării de Jandarmi Mobile Craiova. Omul a fost ceva vreme şi comandantul Detaşamentului Intervenţie Antiteroristă, sigur are ochiul format. La început a văzut o siluetă, a luat binoclul şi imediat şi-a dat seama că era cel pe care-l căutam. L-a strigat pe şeful IPJ Dolj care era şi el în apropiere şi amândoi au plecat după evadat cu maşina jandarmeriei. S-au apropiat, au oprit maşina şi maiorul Răzvan a rupt-o la fugă după el. Când es-a văzut încolţit, individul a luat de jos un bolovan, dar nu a mai apucat să-l arunce. Maiorul Răzvan l-a prins şi l-a pus la pământ. Când l-am văzut încătuşat, cu toţii am răsuflat uşuraţi", a povestit unul dintre poliţiştii care a participat la căutări.

Andrei Sorin Cruţan s-a ales acum şi cu un dosar penal pentru evadare. El a fost dus direct în Penitenciarul de Maximă Siguranţă din Craiova.

