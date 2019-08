EXCLUSIV Confesiunea monstrului din Caracal: două poliţiste erau la poartă când Alexandra a fost băgată în casa groazei. „M-am temut că sunt urmărit“

Gheorghe Dincă le-a povestit investigatorilor, la două zile după ce a fost prins, cum a răpit-o pe Alexandra şi cum a reuşit s-o bage în curtea casei.

„În jurul orei 10.00, am văzut că fata se afla pe marginea străzii, în comuna Dobrosloveni, judeţul Olt. Eu mersesem spre Osica, dar m-am întors pentru a aduce o piesă cuiva din Osica, cu care vorbisem la telefon. Eram cu autoturismul marca Renault Megane cu număr de înmatriculare OT-48-WYW. Fata a urcat pe bancheta din spate, pentru că pe scaunul dreapta faţă aveam nişte acte şi o pălărie”, a declarat Dincă.

Bărbatul de 66 de ani a povestit cum a atacat-o pe Alexandra în zona Liceului Mihai Viteazul, acolo unde fata ceruse să coboare din maşina de ocazie. „Am coborât din maşină şi am urcat lângă ea, pe scaunul din stânga spate. Atunci am lovit-o cu palma peste faţă. S-a dat cu capul pe spate şi s-a lovit de geamul uşii şi de stâlp. Fata şi-a pierdut cunoştinţa şi am scos cureaua de la pantaloni şi i-am legat mâinile la spate. M-am dat jos din maşină şi m-am urcat la volan şi am condus spre casă. Am mers prin zona digului spre casă”, a mai spus Dincă.

În acea zi, pe strada Craiovei, chiar la două case de imobilul lui Dincă era o înmormântare, iar în zonă erau mulţi vecini. Alături de ei erau, de asemenea, două poliţiste care supravegheau zona. „Acasă, am oprit pe dreapta pe drum, fata fiind aplecată cu capul înainte, rezemată în scaunul din faţă. Am văzut în apropiere două femei poliţist şi m-am temut că eu sunt urmărit. Am traversat strada şi am mers şi am deschis porţile”, a mai spus Dincă în prima declaraţie dată anchetatorilor când a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra şi Luiza.

Gheorghe Dincă a băgat maşina în curte la ora 10.33. Singurul care a vorbit în acel moment cu Dincă a fost Victor Mieilă, poreclit „Vică”, un vecin care a intrat de multe ori în casa groazei. „Îmi promisese că merge cu mine să luăm nişte grâu. Când l-am văzut, am fugit la el chiar atunci când închidea porţile. A zis că n-are timp, se grăbeşte şi a închis repede”, a povestit Vică Mieilă anchetatorilor.

În urma investigaţiilor întreprinse, s-a stabilit că în ziua de 24 iulie, în jurul orei 10.30, pe strada Craiovei erau foarte mulţi vecini de-ai lui Dincă, dar şi cele două poliţiste. Nimeni nu a bănuit că în acel moment bărbatul de 66 ani băga în curte o minoră pe care tocmai o răpise în urmă cu câteva minute.

În ziua de 25 iulie, în jurul orei 8.30, Gheorghe Dincă a plecat de acasă şi a revenit după aproape 4 ore. În acest interval, în urma investigaţiilor întreprinse ulterior, s-a descoperit că bărbatul a fost în centrul municipiului Caracal, mai exact în zona hotelului Romula. Aici, Dincă, pe mai multe camere de supraveghere, apare la ora 8,43. Pe aceleaşi camere este surprins când coboară din maşină, se ascunde după un autobuz şi aruncă ceva, posibil o bijuterie a Alexandrei, iar apoi se îndreaptă spre staţia de autobuz si pleacă la Craiova.

Ulterior, Dincă apare pe alte imagini, de data aceasta în zona Centrului Comercial Bănie din Craiova. La ora 10,00. De acolo bărbatul şi-a cumpărat o cartelă telefonică de pe care a sunat-o la ora 10,30 pe mama Alexandrei. „La ora 10.30, mama minorei a primit un apel telefonic de la un bărbat care a utilizat apelativul „mama soacră”, spunându-i că el şi minora sunt bine şi urmează să plece în Anglia să facă bani, convorbire ce s-a purtat în prezenţa agentului şef adjunct Bleja Lucian (şeful postului de poliţie din Dobrosloveni, n.r.). După finalizarea acesteia, poliţistul a apelat în mod repetat postul telefonic, în vederea stabilirii unei comunicări cu apelantul, fără niciun rezultat”, se arată în raportul Corpului de Control al MAI.

De la Centrul Comercial din Craiova, Gheorghe Dincă pleacă într-un taxi şi abia la ora 12,13 revine la Caracal pentru a-şi recupera maşina pe care o lăsase aproape 4 ore parcată în zonaa hotelului Romula.

În declaraţia dată în faţa anchetatorilor, Dincă a negat că ar fi fost în Craiova. „Nu îmi amintesc să fi plecat spre Craiova în acea zi”, susţine acesta.

A povestit procurorului de caz Liviu Vasilescu, de la DIICOT Craiova, ce a făcut când s-a întors acasă. „În jurul orei 12.00, m-am întors la locuinţă cu maşina pe care cred că am introdus-o în curte. Am intrat în casă şi am deschis uşa şi am observat că fata se dezlegase de la pat şi umbla legată la picioare, având un telefon în mână. Am înjurat-o şi am întrebat-o ce este cu telefonul. A zis că era acolo. I-am adresat cuvinte jignitoare şi i-am reproşat că a pus mâna pe el. Când am plecat i-am spus să nu se atingă de ce este pe noptieră. Fata mi-a răspuns ceva şi m-am enervat. Fata era în continuare legată la ochi, dar putea să vadă pe sub legătură. Am certat-o şi ea a răspuns şi atunci am lovit-o cu palma mâinii drepte peste faţă, moment în care aceasta a căzut lângă o masă, lovindu-se de ciment”, spune Dincă.

În prima declaraţie, Dincă încearcă în permanenţă să scoată în relief faptul că nu ar fi ucis-o pe Alexandra cu intenţie.

„Nu s-a mai ridicat şi am crezut că se preface ca să nu o mai bat. Am lăsat-o circa 1 minut, după care am ieşit afară şi am revenit. Am început să o mişc şi am văzut că nu se mai mişca. Când am mişcat-o, am constatat că începus să îi curgă sânge pe nas. Îi curgea sânge şi din urechea dreaptă, partea pe care căzuse. Nu ştiu dacă mai respira. Am observat că mişca un picior ca un spasm. Mi-am dat seama că este posibil să fi murit. Nu judecam, m-am panicat şi nu m-am gândit să chem ambulanţa. Îmi amintesc că atunci a curs sânge şi pe podea de la fată. Am observat că fata se răcea şi mi-am dat seama că nu îşi va mai reveni.Văzând că fata a murit, m-am gândit cum să scap de cadavru”, a spus bărbatul.

Gheorghe Dincă povesteşte apoi, fără să dea, însă, foarte multe amănunte cum ar fi ars-o pe fata de 15 ani.

„Având un butoi metalic în curte, în care obişnuiam să fac focul şi ardeam diverse metale izolate, haine, lemne, m-am hotărât să ard cadavrul fetei. M-am dus în curte şi am luat nişte lemne tăiate scurt pe care le-am pus pe sita aflată pe pirostiile din butoi. Am luat-o pe fată învelită într-o husă de pat cu elastic şi am aşezat-o în butoi, în picioare, ea lăsându-se în jos şi intrând în butoi. Am băgat o cârpă îmbibată în motorină sub lemne şi le-am dat foc. Am folosit numai lemne la foc şi resturi de prin curte. Am dat foc cam la circa o oră-două după ce am constatat că fata murise. Precizez că corpul a fost întreg, nu am tăiat nimic. Am constatat că corpul fetei ardea fără să mai fie nevoie să mai introduc lemne. Am pus şi o pungă cu vaselină pe foc. Nu am aruncat niciun telefon mobil pe foc. Am găsit şi un carton de smoală pe care l-am pus pe foc. Nu am zdrobit cu nimic oasele, focul arzând până în jurul orei 20.00. Nu îmi amintesc dacă am vorbit cu cineva în această perioadă de timp. În toată perioada am stat în apropierea focului, să am grijă să nu se stingă. Am intrat în casă în jurul orei 22,00 şi am aruncat mai multe haine, ca focul să ardă mocnit şi să alunge ţânţarii. În casă televizorul a rămas mergând”, susţine Gheorghe Dincă.