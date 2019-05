Cum a ajuns un tânăr craiovean să fie ales consilier în oraşul italian Prato. „Victoria o dedic românilor mei din diaspora“

Claudiu Stănăşel a plecat din România împreună cu părinţii săi când avea doar 6 ani. Tatăl, Ştefan Stănăşel, este preşedintele uneia dintre cele mai importante organizaţii pentru cetăţenii români din Italia, numită „Coordinamento Nazionale Cittadini Romeni in Italia“.

Familia Stănăşel s-a stabilit în Prato, un oraş din regiunea Toscana, puternic industrializat, cu circa 200.000 de locuitori. Este al treilea oraş din centrul Italiei, ca număr de locuitori, după Roma şi Florenţa.

La vârsta de 16 ani, când era elev de liceu, Claudiu Stănăşel a obţinut prima victorie. "Mereu îmi amintesc cu plăcere de acel moment. Aveam doar 16 ani şi am fost votat de 1600 de elevi ca reprezentant al celei mai importante şcoli din Prato, institutul Buzzi. Atunci am început sa mă informez şi am început să fiu atras de politică. Am înţeles că doar aşa pot lupta pentru o lume mai bună", spune tânărul.





Claudiu Stănăşel, alături de tatăl său, Ştefan Stănăşel

La vârsta de 19 ani, când era în primul an la Facultatea de Economie, Claudiu Stănăşel a încercat pentru întâia oară să intre în administraţia oraşului Prato. "În 2014 am fost candidat la alegerile locale din Prato cu partidul “Forza Italia”. Atunci am obţinut 185 de voturi, am fost pe locul 7 într-o listă cu 32 de candidaţi . Am ajuns sa candidez după ce am fost votat de tinerii din localitate, în cadrul unui comitet zonal al liceenilor, pentru a-i reprezenta la alegerile locale. Ulterior, în 2017 am fost numit responsabil regional pe sectorul şcolar din partea partidului Forza Italia, devenind primul roman din Italia cu o funcţie la nivel regional într-un partid politic italian", povesteşte craioveanul.





Un an mai târziu, în 2018, Claudiu Stănăşel a intrat în partitul Lega, o formaţiune politică de dreapta, extrem de importantă în Italia. "Am fost numit responsabil local al tineretului din acest partid. Apoi, am început să mă pregătesc pentru alegerile locale din 2019".

Claudiu Stănăşel. alături de Matteo Salvini, unul dintre cei mai importanţi politicieni din Italia





"Campania electorala a fost lungă şi plină de emoţii, o experienţă unică. Cel mai important a fost că am avut alături o echipă extraordinară care m-a sustinut până la final. Am vizitat firme, am întâlnit asociaţii locale şi am fost în fiecare cartier din oraşul Prato pentru a cunoaşte problemele oamenilor şi pentru a găsi soluţiile necesare pentru un viitor mai bun", a mai spus tânărul.

Ziua de 26 mai, ziua în care au avut loc alegerile locale în oraşul Prato, a fost plină de emoţii.

"M-am trezit la ora 6, m-am pregătit şi am plecat împreună cu părinţii mei spre secţia noastră de votare. Secţiile s-au deschis la ora 7.00 şi s-au închis la ora 23.00. Am ajuns la secţie şi atunci când a venit timpul meu să votez, am intrat în cabină. Ceea ce sunt sigur ca nu voi uita niciodată a fost momentul votului, când mâna a început să-mi tremure puternic, aveam nişte emoţii greu de descris. De la secţia de votare, m-am dus direct la comitetul meu electoral unde peste 30 de persoane din echipă deja mă aşteptau. La ora 11.30 am fost la Biserica Ortodoxa românească din Prato şi am stat alături de comunitatea română ortodoxă la Sfânta Liturghie de Duminică. Apoi m-am întors la comitetul meu electoral şi am continuat să muncim . A fost o zi plină de agitaţie şi de emotie. Prezenţa la alegerile administrative din Prato a fost de 68,51 %. Pentru mine a contat enorm când am văzut câţi susţinători aveam. De la prima oră au început telefoanele să sune. Erau cetăţeni italieni şi cetăţeni români care au drept de vot la alegerile administrative . Mulţi au venit la comitetul electoral sa îmi spună că îmi susţin proiectele şi sunt alături de mine . Am apreciat enorm şi le mulţumesc mult pentru tot", a declarat Claudiu Stănăşel.

Românul a obţinut 442 de voturi, cu 100 de voturi mai multe decât ultimul ales. După victorie, Claudiu Stănăşel a fost asaltat de presa italiană.

"Emoţionant tot ce mi se întâmplă. Am spus, victoria o dedic românilor mei din diaspora. Iar italienilor, aceşti oameni minunaţi, nu am cuvinte să le mulţumesc. Eu fac parte din cea de-a doua generaţie de români care a venit în Italia după 1989. Îmi doresc foarte mult să demonstrez că împreună putem reuşi să îndreptăm pe drumul cel bun. Politica este un lucru extraordinar de frumos, chiar dacă sunt timpuri în care unii dintre politicieni fac de râs acest cuvânt. Dacă un tată îşi bate copilul în fiecare zi asta nu înseamnă că paternitatea este un lucru urât. Înseamnă că acel tată este un nenorocit. Trebuie să înţelegem că dacă spunem «Nu mă interesează» sau «Lasă să decidă alţii pentru mine» facem o greşeală pe care trebuie să ne-o asumăm. Îndemn tinerii să intre în politică. Noi putem scrie un viitor mai bun", a spus proaspătul consilier local din Prato.

