Cum au ajuns pacienţii de la secţia de hematologie Craiova într-o clădire care stă să cadă. „Oribilă atitudinea doamnei Pintea. Ministerul a dat avizul de mutare“

Lorena Dijmărescu, directorul medical al Spitalului Filantropia a declarat astăzi că activitatea clinicii a fost suspendată, dar asta nu înseamnă că se şi închide unitatea sanitară. "S-au început reparaţiile. DSP a întocmit o listă cu tot ce trebuie să facem şi noi sperăm să putem termina până luni pentru a ne putea relua activitatea. Nu se mai fac internări, decât dacă sunt cazuri de urgenţă. Clinica de hematologie funcţionează în această clădire de anul trecut. Nu s-a găsit altă soluţie. Clădirea nu este a noastră, ci a Casei de Pensie, noi plătim lunar 7.000 de euro ca să stăm aici. Când ne-am mutat, Primăria ne-a ajutat să facem o igienizare minimă. Am renovat saloanele şi sălile de tratament în special, nu puteam face investiţii majore peste tot, pe holuri, scări etc pentru că, repet, clădirea nu ne aparţine. Mutarea în această clădire s-a făcut cu avizul Ministerului şi DSP", a declarat dr. Lorena Dijmărescu.





Şeful Clinicii de Hematologie, dr. Mihail Badea, a reacţionat la rândul său. "Noi am sesizat în repetate rânduri că sunt condiţii improprii. Dar, nimeni nu ne-a auzit. Acum, toată lumea e supărată. Noi, medicii, asistenţii şi pacienţii încercăm să rezistăm aici până când va fi renovată clădirea noastră. Nu avem ce face altceva. Clinica nu se poate închide, e singura din Oltenia. Unde trimitem cei peste 400 de pacienţi pe care-i avem lunar? La Bucureşti? Nimeni nu trebuie să uite un moment că în povestea asta tristă sunt nişte oameni care trăiesc cu moartea-n suflet", a spus dr. Mihail Badea.





Zvonul că ministrul sănătăţii a recomandat ca directorul de îngrijiri medicale să fie destituit, i-a înfuriat pe mulţi dintre medici. "Oribilă atitudinea doamnei Pintea. Ministerul a dat avizul de funcţionare, ei au hotărât ca pacienţii să fie mutaţi într-o clădire veche de peste 100 de ani, o clădire care a stat închisă un an şi ceva. Ăsta e adevărul! Nu era altă soluţie, am înţeles şi am zis să ajutăm şi noi cu putem, cu speranţa că vom avea o clinică nouă şi frumoasă, am zis că răbdăm cu toţii o perioadă, dar de ce doamna ministru nu spune lucrurile astea şi se preface că nu ştie. Cum e posibil să-i atace la nesfârşit pe medici şi asistenţi. Noi vrem să salvăm vieţi, nu să stăm să zugrăvim şi să reparăm WC-uri. În saloane este curat, atât cât se poate", au declarat mai mulţi medici de pe secţia de hematologie.





Lucrările de reparaţie au început la clinica de hematologie, dar nimeni nu poate spune că acestea vor şi rezista având în vedere gradul ridicat de uzură al clădirii. Pacienţii ar trebui să stea aici până în luna septembrie când se speră să fie finalizate lucrările la noua clinică de hematologie din Craiova.



Scandalul izbucnit după ce o pacientă a făcut publice mai multe poze cu condiţiile mizere de spitalizare la clinica de hematologie din Craiova atinge cote maxime.

