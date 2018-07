Culmea monumentelor: troiţă în cinstea asfaltării unui drum. Până la urmă nici măcar n-a fost asfaltată toată comuna, iar consilierii s-au semnat sub cruce

În anul 2017, în toiul modernizării unui drum comunal, cu bani de la Consiliul Judeţean (CJ) Dolj, în comuna Vela a fost ridicat un monument asemănător cu o troiţă, în cinstea asfaltării respectivului drum. Finalitatea nu a fost una fericită însă, deoarece între timp banii de la CJ s-au terminat, iar asfaltarea s-a oprit chiar în faţa troiţei. Unul dintre satele comunei a rămas astfel neasfaltat.

Comuna Vela are 1.800 de oameni. Localnicii de aici îşi pierduseră orice speranţă că uliţele lor vor mai fi vreodată asfaltate, iar unii dintre ei, cei care locuiesc acum în zona care a fost asfaltată, se bucură de „condiţii“. „Nu credeam că mai trăiesc să vad minunea asta. Mereu am visat să merg şi eu pe asfalt. Mereu am visat să nu mai ajung acasă plină de praf. Copiii mei de-aia au plecat de lângă mine. Au spus că nu mai suportă praful şi nisipul. Acum, când vin în vizită, le place“, spune Maria Avram, în timp ce priveşte cu mândrie asfaltul din faţa porţii.

Exact ca tanti Maria gândesc mulţi săteni din Vela. Pentru ei, asfaltarea drumului comunal a fost un adevărat moment istoric. „Suntem fericiţi că am intrat şi noi în rândul lumii. Când treceau maşinile pe drum, umpleau toate curţile de mizerie“, adaugă şi o vecină a femeii.

Cât a costat monumentul

„Oamenii s-au bucurat mult, ei au cerut consilierilor ca evenimentul să fie marcat prin ridicarea unui monument. Totul a fost făcut ca la carte. Cu şedinţă de Consiliu, s-a votat propunerea. Nu ne-a costat nici mult. Vreo 1.000 de lei“, explică viceprimarul Alexandru Voinea.

Aşa au trecut sătenii la treabă. Unii erau responsabili cu drumul, alţii lucrau la monument. Trei zile a durat până când localnicii au căzut de acord unde să fie ridicată troiţa. „Am ales locul ăsta pentru că era un loc pe care nu-l foloseam. Acum e foarte frumos!“, spune tanti Vera şi arată cu emoţie monumentul.

Sătenii mărturisesc că, atunci când au văzut ambele lucrări demarate, au simţit că Vela lor parcă prinsese din nou viaţă. „A fost frumos. La noi, în comună, nu mai e forfota de odinioară. Mulţi oameni au plecat la oraş, în alte ţări, iar atunci când au început să ne asfalteze parcă era sărbătoare“, povesteşte şi Ion Ciubotea, un alt localnic.

Doar că, până a fost gata crucea-monument, s-au terminat banii alocaţi lucrării, iar asfaltarea nu a mai putut continua. Ca un făcut, s-a oprit la câţiva metri de locul unde se ridcase troiţa. „Păcat, mare păcat că nu au mai fost bani să ne termine şi nouă aici porţiunea asta. Era bine să fie şi aici asfalt, dar cică nu au mai fost bani, atât ne-au dat de la judeţ“, spune un alt localnic din Vela. Neasfaltat a rămas un sat întreg: satul Ştiubei.

Mesajul de pe troiţă

Pe troiţa montată în 2017 scrie, în prima parte: „Monument ridicat în cinstea locuitorilor comunei Vela, cu ocazia asfaltării drumului comunal DC 63, Râpa Roşie - Ştiubei“. Urmează apoi numele primarului (trecut ca iniţiator), al viceprimarului, al unui executant (familia Cruceru) şi numele consilierilor locali. Unii săteni au ridicat o altă problemă. De ce autorităţile şi-au trecut numele pe crucea-monument şi de ce familia Cruceru apare ca executant al lucrării?

„S-au trecut pe monument doar ei, primarul, vicele, consilierii... Şi executant familia Cruceru. Păi ce? Ei au lucrat sau noi? Asistaţii sociali? Pe noi, cei care am muncit la el, nu ne-au trecut. Nu e corect. Toţi suntem supăraţi“, declară un alt localnic, nea Nelu. Consilierul Ionel Cruceru (foto jos), cel care este acum luat la întrebări, spune, la rândul lui: „Oamenii sunt răi. Nu eu am cerut să fiu trecut pe cruce. Asa a hotărât Consiliul Local. Am ajutat cu multe materiale şi nu am cerut un leu“.

Vorbele au ajuns la urechile autorităţilor. „Nu au de ce să fie supăraţi oamenii. Noi am ridicat monumentul pentru localnici. Aşa au hotărât consilierii, să se treacă. Familia Cruceru a ajutat cu unele material“, declară şi viceprimarul Voinea. Referitor la asfaltarea drumului comunal, Voinea mai spune: „Din drum mai trebuie să facem decât vreo 300 metri. A mai rămas foarte puţin. Mai avem o pantă si câteva drumuri din ultimul sat. Ce a fost cel mai mult şi cel mai important s-a făcut. Nu putem mulţumi, însă, pe toată lumea“.

Din drumul comunal 63 s-au asfaltat 10 kilometri, iar investiţia s-a ridicat la 8,3 milioane lei. Autorităţile speră ca anul viitor să asfalteze şi porţiunea din drumul comunal rămasă neasfaltată, dar şi uliţele din satul Ştiubei.