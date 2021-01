Alexandru Cumpănaşu a povestit elevilor cum a făcut el amor cu profesoare. „Să vă aduc aminte de sexul prin toaletă?“ VIDEO

Înainte de Crăciun, Alexandru Cumpănaşu a făcut un live pe contul său de socializare în care le-a vorbit copiilor despre experienţele sale sexuale. Subiectul ar fi fost ales după ce mai multe eleve s-ar fi plâns că nu se înţeleg la şcoală cu profesoarele...

„... Acum ţin lecţii de moralitate când la 14-15 ani făceau sex cu mine? Ele vă ţin vouă morală? Sigur, pe ascuns, fără să ştie părinţii, fără să ştie nimeni că, deh, mai lăsam dracu', mă mai trezeam şi pe la vârsta aia cu vreuna care să rămână însărcinată când eu aveam vârsta pe care o aveam.

Dar eu vorbesc aşa la nivelul bunului simţ, mă dau pe mine exemplu ca să nu vorbesc despre alţii. Dintre aceste femei care vă reproşează... dar, vai, eşti îngrijită, eşti vopsită în cap, ai piercing, ai... şi care spun... vai, dar voi sunteţi aşa, noi eram nişte sfinte şi dădea sfinţenia afară din noi, ieşea prin pori... nu vă e ruşine puţin?

Sau să vă aduc aminte de sexul prin toaletă pe care l-am făcut cu unele dintre voi şi aţi ajuns profesoare? Nu mai vorbesc de liceu! Eu acum vorbesc de şcoala generală!

Şi voi le ţineţi lecţii de morală ăstora de azi? Nu mai bine îi îndrumaţi şi le explicaţi... mă, dacă faceţi sex, faceţi aşa, dacă nu ştiu ce... trebuie să fiţi pregătiţi emoţional, nu ştiu ce, lucruri de genul ăsta. Nu mai bine îi pregătiţi? Aveţi grijă de corpul vostru, aveţi grijă să nu ştiu ce, nu e bine să fiţi aşa... Nu mai bine le daţi nişte sfaturi utile din experienţele voastre de viaţă mai puţin reuşite?“, a spus Alexandru Cumpănaşu fie arătând obrazul, fie dându-şi ochii peste cap.

„Prima experienţă sexuală... la 13 ani“

„Eu asta încerc să fac. Şi am avut experienţe de viaţă nereuşite. Prima experienţă sexuală a fost una bizară, la 13 ani. Mă rog, nu vreau să insist, dar a fost cam bizară pentru mine, cam ciudată, că... la dracu', nici nu ştiam ce să fac“, a spus Cumpănaşu revenind apoi la subiectul live-ului.

„Bun! Dar, am eu o rugăminte la astea care se dau fete mari, la profesoarele astea, nu vă mai daţi fete mari că aţi fost colege de generaţie cu mine, iar la Eforie Nord, la Costineşti... ă? De Costineşti vă aduceţi aminte? Că aţi ajuns profesoare, aţi ajuns învăţătoare, directoare de şcoli... Ce mama dracu', vorbesc de alea pe care le cunosc, sunt convins că au fost multe altele pe care... nu am avut ocazia să am relaţii intime cu ele.

Dar, întreb şi eu, voi astea care la 14 ani vă arătaţi aşa, cum zic copiii din ziua de azi, vă arătaţi aşa cu mine şi părinţii voştri vă ştiau de îngeraşi, de copile model, o fi corect acum să le daţi lecţii şi să vă răţoiţi la fetele din ziua de azi? Sau la băieţi?

Nu, eu cred că nu este corect, eu cred că voi ar trebui să fiţi corecte şi să faceţi ceea ce trebuie şi să le explicaţi şi să comunicaţi şi să-i câştigaţi de partea voastră.

Şi apropo de astea, de prefăcutele astea, care astăzi sunt nişte îngeraşi, de fapt eu ştiu foarte bine cine sunt şi ce le poate capul... Haideţi să vă pun o melodie şi după, puneţi voi, pentru profesorii şi profesoarele care se dau şmechere şi fete mari în faţa voastră“, a mai spus Cumpănaşu pe contul său „profu online“.